Đề xuất mức phí giữ xe mới ở TP.HCM

Theo dự thảo của Sở Tài chính, mức phí giữ xe máy sẽ được chia làm ba nhóm với mức thu tăng thêm so với mức cũ từ 1.000-2.000 đồng/lượt/xe số, mức phí của xe tay ga cao hơn xe số 1.000 đồng/lượt. Đối với ôtô, dự thảo đề xuất càng vào khu trung tâm mức phí giữ xe càng cao và mức phí giữ ôtô ban đêm cao gấp đôi so với ban ngày.



Theo dự thảo, mức phí giữ ôtô tăng thêm 40-50% so với mức hiện hành tùy từng loại xe và chất lượng dịch vụ. Ví dụ với ôtô dưới 10 chỗ ngồi, dự thảo đề xuất mức phí giữ xe 20.000 đồng/lượt ngày đối với các quận 1, 3, 5; 15.000 đồng/lượt đối với các quận còn lại và 7.000 đồng/lượt đối với năm huyện ngoại thành (mức phí cũ với ôtô 4-15 chỗ từ 5.000-14.000 đồng/lượt).



Tháng 10-2011, Sở Tài chính TP đã trình UBND TP xem xét việc điều chỉnh tăng mức thu phí giữ xe. Tuy nhiên, lúc đó UBND TP đã không trình HĐND TP vì nhiều lý do. Cụ thể: TP đang cùng cả nước nỗ lực kiềm chế lạm phát, kìm hãm tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng những tháng cuối năm 2011 thường có xu hướng tăng cao...



Theo GIÁNG HƯƠNG - BÁ SƠN (TTO)