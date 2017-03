Đề xuất ngưng hợp đồng nhà thầu tái lập mặt đường cẩu thả

Nguyên do là thời gian qua, VIC đã có nhiều vi phạm như thi công quá chậm so với giấy phép, đặc biệt khi thu dọn “lô cốt” đã tái lập mặt đường cẩu thả, không đảm bảo an toàn giao thông...

Kiểm tra dự án này, Sở GTVT đánh giá còn nhiều đơn vị cẩu thả trong việc dựng “lô cốt” và thi công mặt đường, gây mất an toàn giao thông. Ngoài VIC, Thanh tra Sở GTVT đã lập biên bản vi phạm đối với Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông số 5, Tổng Công ty Xây dựng số 1, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.

Ông Trần Quang Phượng, Giám đốc Sở GTVT, cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường TP làm việc với đơn vị tư vấn CDM về chất lượng tái lập mặt đường của dự án trong thời gian gần đây. Đặc biệt, phải làm rõ trách nhiệm những cá nhân phụ trách giám sát và có biện pháp chấn chỉnh trong thời gian tới. Thanh tra Sở phải tổng hợp danh sách các đơn vị thường xuyên vi phạm về đào đường, tái lập mặt đường trong thời gian qua, đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm khắc (như cấm thi công trên địa bàn TP).

Theo Sở GTVT, tại nhiều vị trí thi công ở các dự án chống ngập do Trung tâm Chống ngập nước TP, Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Cải thiện môi trường nước, Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị, Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường TP làm chủ đầu tư, sau khi tháo dỡ “lô cốt” thì mặt đường thường bị tái lập nham nhở, lún… Sở GTVT yêu cầu chủ đầu tư các dự án này phải buộc nhà thầu thi công tái lập ngay mặt đường sau khi tháo dỡ “lô cốt”. Những vị trí thi công chậm trễ quá giấy phép bảy ngày mà chậm xin gia hạn sẽ không được gia hạn giấy phép.

M.PHONG