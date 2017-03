Đề xuất phát hành trái phiếu quốc tế để đảo nợ

Nhập siêu từ Trung Quốc tăng mạnh Theo báo cáo của Chính phủ, chín tháng đầu năm nước ta nhập siêu khoảng 3,9 tỉ USD, bằng 3,2% tổng kim ngạch xuất khẩu (trong giới hạn QH cho phép dưới 5%). Qua ba năm xuất siêu thì nhập siêu trở lại, nhập siêu từ Trung Quốc tăng mạnh, nước ta nhập khẩu lớn từ Trung Quốc với cơ cấu nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cảnh báo khả năng nhập siêu sẽ lớn lên. Thực tế hiện nay chúng ta đang nhập siêu từ phân bón đến thuốc trừ sâu, những lĩnh vực vốn là thế mạnh như dệt may cũng chủ yếu sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, sản xuất thuốc 90% nguyên liệu là ngoại nhập. “Muốn bớt nhập siêu thì phải đẩy mạnh sản xuất trong nước, các phụ tùng, nguyên liệu… phải sản xuất được trong nước” - ông Hùng nói. Theo người đứng đầu QH, chúng ta cần sớm có chính sách, giải pháp để giảm nhập siêu. Nếu không, các nước sẽ lợi dụng TPP để xuất vào, dựa vào sản xuất của ta để hưởng lợi… Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2015 cho hay: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân chín tháng đầu năm tăng 0,74% so với cùng kỳ năm trước. Đây là năm có mức tăng giá thấp nhất so với cùng kỳ hàng chục năm qua. Không có biểu hiện giảm phát do sức mua và tổng cầu tiếp tục tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 120,7 tỉ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2014. Tốc độ tăng GDP chín tháng đầu năm đạt 6,5%, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ bốn năm trước. Dự báo cả năm tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 6,5% là mức tăng cao nhất trong năm năm qua.