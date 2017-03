Đề xuất phạt lao động công ích người vượt đèn đỏ

(PL)- Sáng 8-11, Đoàn Công tác của Bộ Công an do Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề xuất Chính phủ cần nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là trong lĩnh vực an toàn giao thông. Theo đó, bổ sung hình thức xử phạt lao động công ích đối với hành vi cố ý vi phạm pháp luật như lạng lách, đánh võng, đua xe, vượt đèn đỏ, uống rượu bia điều khiển phương tiện. Dịp này, Trung tướng Phạm Quý Ngọ trao 25 triệu đồng cho năm phòng thuộc công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong phòng, chống đấu tranh tội phạm. ĐẮC LAM - KIM LIÊN