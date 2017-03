Đề xuất xóa kinh doanh hóa chất trong khu dân cư

Sáng 22-10, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo các sở, ngành về tình hình cháy nổ trên địa bàn TP liên quan đến việc mua bán, sử dụng hóa chất sau khi xảy ra vụ nổ hóa chất tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đặng Huỳnh (phường Thới An, quận 12) với những hậu quả nặng nề.

Tự do mua bán tiền chất gây nổ

Tại cuộc họp, Đại tá Trần Thanh Châu - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM, cho biết hiện địa bàn TP có đến 249 cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nằm ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp, tập trung ở quận 5, Thủ Đức và huyện Bình Chánh, đáng lo nhất là 139 cơ sở kinh doanh hóa chất nhỏ lẻ nằm xem cài trong khu dân cư.

Đại tá Châu bày tỏ lo ngại trước việc nhiều loại hóa chất là tiền chất chế tạo thuốc nổ nhưng đang được mua bán tự do ở chợ Kim Biên, rất khó kiểm soát. Các hóa chất này đều thuộc loại được nhập, không nằm trong danh mục cấm và các hộ kinh doanh hóa chất có giấy phép.

Đại tá Châu cho hay trước vụ nổ, lực lượng PCCC cũng đã có kiểm tra cơ sở này nhưng khi kiểm tra thì các loại hóa chất tồn trong kho không thuộc loại nguy cơ cao. Vì công ty trên sản xuất theo hợp đồng, khi có khách hàng đặt thì họ mới mua hóa chất về để sản xuất (có tháng chỉ hoạt động có bốn ngày), vì vậy nếu tiến hành kiểm tra vẫn không đạt hiệu quả.

Đại tá Châu cũng đề xuất tổng kiểm tra PCCC đối với những hộ kinh doanh nhỏ lẻ nằm xen cài trong khu dân cư và trình HĐND TP phê chuẩn việc di dời, giải tỏa những hộ kinh doanh này để đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND TP phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: BÌNH MINH





Vụ nổ hóa chất tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đặng Huỳnh (phường Thới An, quận 12) ngày 17-10. Ảnh: XUÂN NGỌC

Quản lý hóa chất chồng chéo, lỏng lẻo

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, bày tỏ “cứ mỗi lần cháy nổ thì chúng ta đưa ra những cảnh báo rất mạnh mẽ, mong rằng đây là cảnh báo cuối cùng”. Ông Minh cũng cho hay còn “rất nhiều bò để lo làm chuồng…”.

Theo tướng Minh, tình trạng kinh doanh, cất giữ, sử dụng hóa chất đang được quản lý rất lỏng lẻo, chồng chéo, nhiều bất cập và điều này đã được Công an TP cảnh báo từ năm 2013. Theo đó, quản lý về hóa chất chủ yếu là Bộ Công Thương, một số trường hợp tiền chất để chế biến phân bón được giao cho Bộ NN&PTNT quản lý, còn nếu là tiền chất ma túy thì phức tạp hơn, liên quan đến ba bộ (Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Công Thương). Theo tướng Minh, việc phân vùng trách nhiệm quản lý dẫn đến cái khó trong thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản vi phạm và xử lý. Ví dụ, trường hợp doanh nghiệp Đặng Huỳnh dùng hóa chất vào sản xuất phân bón thì thẩm quyền lập biên bản vi phạm (nếu có) thuộc về UBND địa phương. Trình tự thủ tục của lực lượng công an khi kiểm tra doanh nghiệp rất nghiêm ngặt và phức tạp; nỗ lực xử lý càng gặp khó khăn hơn.

Siết quản lý, trách nhiệm

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho rằng vụ nổ ở quận 12 đã để lại hậu quả nặng nề. Đó cũng là bài học lớn trong công tác quản lý. Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện cần rà soát lại lĩnh vực mình quản lý, nêu cao tinh thần trách nhiệm tránh tình trạng để xảy ra sự cố rồi mới đẩy trách nhiệm cho nhau.

Trước sự chồng chéo, hỗn loạn giữa các quy định quản lý trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh liên quan đến hóa chất, chủ tịch UBND TP.HCM nói: “Quy định như vậy nhưng các đơn vị phải làm hết trách nhiệm của mình, không thể lấy lý do không thuộc phạm vi quản lý. Còn quy định nào bất cập thì phải kiến nghị sửa để làm sao quản lý chặt hơn, sát thực tế hơn”. Nhắc lại phản ứng của các sở, ngành liên quan trước vụ nổ, ông Quân cho hay: “Hôm xảy ra vụ nổ, tôi xuống hiện trường phải gọi điện thoại cho một loạt đồng chí. Lẽ ra sản xuất phân bón mà gây nổ thì Sở Nông nghiệp phải chạy xuống từ sớm chứ đâu để phải gọi”.

Chủ tịch UBND TP cũng đã yêu cầu cảnh sát PCCC TP, Sở Công Thương, Sở KH&ĐT phối hợp lập danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất dễ cháy nổ; rà soát nguồn gốc những hóa chất, nguyên liệu, nơi mua bán, mục đích sử dụng; tiếp tục siết chặt quản lý những cơ sở sản xuất có sử dụng hóa chất trong danh mục quản lý của ngành mình. Về lâu dài, các sở, ngành liên quan phối hợp UBND các quận, huyện lên phương án di dời, giải tỏa các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trong khu dân cư.