Đề xuất xử lý cơ sở “chế” xe ba gác

Công an TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP lập đoàn kiểm tra liên ngành, gồm Sở Công Thương, Sở GTVT… để kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, lắp ráp các loại xe ba, bốn bánh tự chế. Đoàn kiểm tra cần thường xuyên hoạt động, được quyền lập biên bản, rút giấy phép kinh doanh khi phát hiện cơ sở vi phạm.

Sở dĩ Công an TP kiến nghị như trên là do thời gian qua việc xử lý, tịch thu xe loại này chưa được triệt để vì nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn, Công an quận Tân Phú cho hay: Do là quận vùng ven nên có lao động nhập cư nhiều, số người mưu sinh bằng các nghề buôn bán hàng rong sử dụng các loại xe thô sơ ba, bốn bánh tự chế chiếm tỉ lệ cao. Khảo sát sơ bộ cho thấy quận này có khoảng 4.000-5.000 xe ba gác, xích lô, xe đẩy tay. Nếu xử lý mạnh sẽ đụng chạm đến đời sống của trên 10.000 người dân. Vì vậy, bên cạnh việc xử lý quyết liệt, quận cũng từng bước giúp người dân chuyển đổi ngành nghề, phương tiện để không bị xáo trộn cuộc sống.

Thời gian tới, TP.HCM sẽ kiên quyết hơn trong việc xử lý xe ba, bốn bánh tự chế. Ảnh: MP

Một trở ngại nữa là việc kiểm tra, xử lý loại xe thô sơ này mất rất nhiều thời gian. Một xe cẩu chỉ chở được vài chiếc xe ba gác là đầy. Kho bãi chứa xe vi phạm cũng chiếm diện tích lớn, trong khi việc lập hồ sơ tiêu hủy lại kéo dài. Đã vậy, gần đây còn xuất hiện tình trạng người dân tự mua xe hai bánh hợp lệ rồi chuyển đổi thành xe ba bánh với chi phí đến 60 triệu đồng. Những trường hợp này ngoài bị phạt tiền còn buộc phải phục hồi nguyên trạng (chủ xe sẽ tốn thêm nhiều tiền), điều đó khiến các cán bộ xử lý cũng tâm tư.

Đại tá Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP, cho biết tuy đã được hỗ trợ, chuyển đổi nghề nhưng một số người dân vẫn tiếp tục lắp ráp xe cơ giới ba, bốn bánh tự chế hoặc mang phương tiện từ các tỉnh lân cận vào TP hoạt động. “Vì vậy cần thiết phải xử lý triệt để, tận gốc từ cơ sở sản xuất các loại xe này. Ngoài ra, TP.HCM cần kiến nghị Chính phủ đình chỉ, cấm sản xuất các loại xe thô sơ nói trên trong phạm vi toàn quốc, đồng thời có lộ trình hỗ trợ người dân trong việc chuyển đổi ngành nghề” - Đại tá Châu nhấn mạnh.

MINH PHONG