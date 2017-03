Đề xuất xử lý hình sự lái xe uống rượu

Sáng 26-7, tại buổi giám sát của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội với lãnh đạo UBND TP.HCM về thực hiện pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP, cho rằng tài xế uống rượu mà lái xe là một trong những hành vi trực tiếp đe dọa đến tính mạng và tài sản người khác. Do đó, ông Tín đề xuất Ủy ban Pháp luật Quốc hội nghiên cứu cho phép khởi tố hình sự hành vi này.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín cho biết năm 2011 có trên 5.000 vụ uống rượu say lái xe. Trong đó có những vụ tài xế say rượu gây tai nạn nghiêm trọng làm chết người, như vụ tài xế Nguyễn Vũ Thông lái ô tô bảy chỗ, do uống rượu bia, ngủ gật nên đã mất lái lao qua dải phân cách, đâm trực diện vào chiếc xe bốn chỗ khiến một gia đình bốn người tử vong trên đường Nguyễn Hữu Cảnh giữa tháng 12-2011.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP cũng kiến nghị sửa một số điểm bất cập tại Nghị định 34/2010 và Nghị định 60/2011 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Chẳng hạn mức phạt đối với hành vi buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường như hiện nay là quá cao (tới vài chục triệu đồng) dẫn đến khó thực thi. Trong khi đó, mức phạt với việc một xe qua nhiều đời chủ nhưng chủ xe không chịu sang tên chỉ 300.000-400.000 đồng nên không đủ sức răn đe và gây khó cho cơ quan quản lý…

Ông Nguyễn Hữu Tín cũng cho biết để thực hiện đúng quy hoạch giao thông TP từ nay đến năm 2020 phải cần tới 800.000 tỉ đồng (tương đương 40 tỉ đôla). Xung quanh con số khổng lồ này, ông Tín phân tích, hiện nay tỉ lệ đất dành cho giao thông TP chỉ đạt trên 6%, trong khi đó, theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt thì đất dành cho giao thông phải đạt tối thiểu là 20%. Hướng của TP về quy hoạch đất giao thông là sẽ không mở đất cho giao thông tại nội thành mà sẽ mở xung quanh các tuyến đường vành đai 2 bằng cách nối các tuyến này với các trục hướng tâm, xuyên tâm rồi thành lập các đô thị vệ tinh, giải quyết giao thông để di dời và giãn dân ra khỏi khu vực nội thành để tạo quỹ đất dành cho giao thông nội thành.

VIỆT HOA - PV