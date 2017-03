Đêm giao thừa của các vị bộ trưởng 'ngồi ghế nóng'

Đại tướng Trần Đại Quang chúc Tết và kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại địa bàn phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: VGP/Doãn Tấn

Đại tướng Trần Đại Quang cùng Đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác bảo đảm ANTT của lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố và cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại địa bàn phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.



Bộ trưởng Trần Đại Quang với lực lượng lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ tại địa bàn phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: VGP/Doãn Tấn

Sau thời khắc Giao thừa, Đại tướng Trần Đại Quang và Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chế độ ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Đại tướng Trần Đại Quang biểu dương cán bộ, chiến sĩ Công an quận Thanh Xuân đã thực hiện tốt các mặt công tác, bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn. Đáng chú ý, đã làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra đốt pháo nổ trên địa bàn. Công an quận Thanh Xuân đã quan tâm, động viên cán bộ, chiến sĩ ăn Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là Chỉ thị số 39-CT/TW, của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; tăng cường công tác bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp và phục vụ thắng lợi Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng: Tối 18/2, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đi thăm, kiểm tra, chúc Tết Nguyên đán Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam, Cụm cảng hàng không Nội Bài và ga Hà Nội.