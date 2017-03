Đem người yêu… “chiêu đãi” bạn trong ngày sinh nhật

Bố mẹ Bào sinh được 5 người con, Bào là con trai út. Bố mất sớm. Có lẽ khỏi phải nói đến nỗi khốn khó của một gia đình nghèo, đông con khi đã mất đi người đàn ông trụ cột. Một nách 5 con, gánh nặng sinh nhai từ đó đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ Bào…

Ảnh minh họa

Vừa đẹp trai, vừa chai mặt



Hoàn cảnh gia đình như thế nên Bào sớm phải bỏ học từ bậc tiểu học. Thương mẹ lam lũ, vất vả, Bào cũng chịu thương chịu khó, phụ giúp mẹ công việc đồng áng, chăn nuôi, việc nhà việc cửa rồi cùng mấy anh chị trong gia đình làm nghề dệt thảm kiếm thêm thu nhập. Sớm thiếu vắng người cha, còn người mẹ chỉ lo việc làm lụng, kiếm tiền nuôi con cũng quá sức nên Bào lớn lên chẳng có người quản lý, dạy bảo. Chính vì thế, Bào sớm theo lũ bạn xấu trong xóm, ngoài làng tụ tập chơi bời, lêu lổng.

Đến tuổi 17, Bào sớm để ý đến các cô gái. Nhà Bào ở Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội, trong những lần đi chơi cùng bạn bè sang Hữu Văn kế bên, anh ta để ý đến một cô nữ sinh thường hay ngồi bán hàng cho mẹ. Hỏi dò, Bào biết tên cô bé ấy là Liên, học lớp 9. Mới 14 tuổi nhưng trông Liên phổng phao, có vẻ già dặn hơn các bạn cùng tuổi. Cảm cô bé này nên Bào thường cùng các bạn tìm đến quán nhà Liên, kiếm cớ làm quen, tán tỉnh.

Các bị cáo trước tòa

Sau 2 tháng quen biết nhau, Liên bất ngờ khi Bào ngỏ lời yêu. Tất nhiên là Liên chối từ, bởi cô còn quá trẻ. Trước thái độ ấy của Liên, Bào không chịu từ bỏ ý định theo đuổi “bông hoa” mới bước vào tuổi trăng tròn. “Đẹp trai không bằng chai mặt”, đằng này, Bào có “bằng” đẹp trai, vậy là anh ta giở “chiến thuật” chai lỳ “trồng cây si” trước cô nữ sinh. Hầu như ngày nào, Bào cũng tạt qua quán nhà Liên để trò chuyện, tán tỉnh cô bé. Rồi hai tháng nữa qua đi, công sức của Bào bỏ ra không uổng khi rủ được Liên đi chơi.

Và vì muốn có một chiếc điện thoại lấy le với người yêu, Bào bịa ra chuyện xin việc đi làm, cần có điện thoại di động để liên lạc, Bào xin tiền mẹ. Nghe con trai nói cũng có lý, bà mẹ đã lấy 500 ngàn đồng đưa cho Bào.

Có tiền mẹ cho, Bào chạy đi tìm mua được một chiếc điện thoại cũ với giá chỉ có 300 ngàn đồng. Số tiền còn lại, Bào nghĩ ngay đến việc rủ mấy cậu bạn thân cùng bạn gái đi “đập phá”.

Trở thành yêu râu xanh vào ngày sinh nhật

Tối hôm ấy, Bào ăn diện bảnh bao rồi tìm đến nhà Liên, lấy lý do, hôm đó là ngày sinh nhật anh ta để rủ cô đi chơi. Thấy Liên lưỡng lự bởi chưa chuẩn bị quà gì mừng cho bạn trai thì Bào nhẹ nhàng gạt đi: “Ngày sinh nhật anh nhưng anh không cần em phải có quà. Chỉ cần em đồng ý đi chơi với anh cũng là món quà quý giá rồi. Anh sẽ mua quà tặng em”.

Bào đưa Liên đến nhà người bạn thân là Nguyễn Văn Vĩnh, cùng 17 tuổi, ở Hữu Văn, Chương Mỹ, rủ đi sinh nhật. Sau đó, Bào và Vĩnh còn rủ thêm Đỗ Văn Huy, cũng 17 tuổi, cùng ở Hữu Văn, đi cùng cho vui.

Khoảng 21h thì cuộc vui cũng tàn. Cả bọn chở nhau đi lên sân kho xóm Mát. Liên không thể biết rằng, Bào và Vĩnh định đưa cô đến đây để cùng nhau thực hiện hành vi đen tối.

Song khi đến sân kho xóm Mát, thấy đông người, cả bọn lại kéo nhau đến quán karaoke “Hương Đồng” ở Tốt Động, Chương Mỹ, ngồi hát hò. Bào “vung tay” gọi một chai rượu Anh Đào thết hai bạn trai.

Hát hò, cùng nhau uống hết chai rượu thì Huy xin phép về trước. Bào cùng với Vĩnh và Liên tiếp tục ngồi hát. Chếnh choáng hơi men, liếc nhìn Liên đang ngồi hát, Bào ghé tai Vĩnh nói nhỏ: “Mày có thích “chén” con người yêu tao không?”. Hiểu ý bạn, Vĩnh đưa mắt nhìn về phía Liên rồi gật đầu đồng ý.

Thấy hai người bạn trai đưa đi lòng vòng, Liên đòi về thì cô không ngờ bị Bào dọa: “Ngồi im, đi theo bọn tao. Nếu mày kêu, tao có mang theo dao, tao sẽ cắt cổ vứt xuống sông luôn”. Lo sợ, Liên chỉ biết ngồi im. Khi đi đến trước cửa một túp lều trông cá nằm trên cánh đồng Sở thuộc thôn Mỹ Thượng, xã Hữu Văn thì Vĩnh dừng xe. Ngon ngọt, Bào nói với Liên: “Lúc nãy, anh chỉ đùa với em thôi. Chúng mình dừng ở đây, anh sẽ có quà tặng cho em”. Tưởng thật, Liên đi theo Bào vào trong túp lều…

Nơi xảy ra vụ việc

Khi Liên vừa bước vào đến cửa, bất ngờ Bào quay lại ôm lấy cô, đẩy lên giường. Hốt hoảng, Liên vội vùng vẫy, kêu cứu. Tuy nhiên, tiếng kêu của cô chìm đi trên cánh đồng thanh vắng. Bất lực, Liên đành mếu máo van xin người yêu tha cho bởi cô sợ có thai. Thế nhưng Bào trấn an cô không việc gì phải sợ, cứ “chiều” anh ta, bởi có thuốc tránh thai mang theo. Biết không thể hoãn binh, Liên gồng người vùng vẫy thoát ra. Vơ đoạn gỗ, Bào giơ lên đe dọa. Bào gọi Vĩnh đứng canh ngoài cửa vào giúp sức. Tuy nhiên, Vĩnh thấy Liên kêu khóc, van xin nên mủi lòng, bỏ ra ngoài. Còn một mình, Bào vẫn quyết tâm tìm cách cưỡng hiếp Liên. Trong khi chống cự, rất may Liên vùng dậy, vớ được chiếc điện thoại của Bào. Cô giơ lên dọa: “Nếu anh không buông tha em thì em sẽ đập vỡ chiếc điện thoại này”.

Tuy nhiên, Bào nhặt hòn đá dưới nền nhà, lao đến nện ngay một nhát vào thái dương khiến cô choáng váng, ngất lịm. Bào đang định tiếp tục giở trò đồi bại thì bất ngờ Liên tỉnh lại. Cô cắn mạnh vào tay Bào rồi vụt thoát chạy ra ngoài kêu cứu.

Chỉ ít phút sau, họ tóm được 2 gã trai đốn mạt, chuyển giao cho CA Chương Mỹ. Đêm hôm ấy, Liên hoảng loạn gần như không ngủ. Mấy ngày sau cô bị sốt, đau đầu do Bào dùng đá đập vào thái dương. Hai ngày sau, bất ngờ Liên ngất xỉu khiến gia đình hoảng sợ phải đưa cô vào quân y viện 103 điều trị mất một thời gian.

Trước cơ quan điều tra, Bào và Vĩnh đều thừa nhận có hành vi cưỡng bức cô nữ sinh 14 tuổi này. Bào cho rằng, anh ta mới ngỏ lời yêu Liên được 3 ngày nhưng do lúc đó say quá nên không biết gì. Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là suy đồi về đạo đức, tuy nhiên do họ phạm tội ở tuổi vị thành niên nên TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Đàm Quang Bào 7 năm tù giam về tội hiếp dâm. Kẻ đồng phạm với Bào là Nguyễn Văn Vĩnh cũng phải lĩnh 5 năm tù giam.

(Tên bị hại đã được thay đổi)

Theo ANHP