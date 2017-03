Đêm Valentine oan nghiệt của cô nữ sinh

Các bị cáo tại tòa



Đêm Valentine bi thảm của thiếu nữ ngoan hiền



“Yêu râu xanh” trả giá

Là con một trong gia đình khá giả, Ng.C.L. (sinh năm 1994) được cha mẹ hết mực thương yêu và cưng chiều ngay ừ bé nhưng L. không kênh kiệu mà rất ngoan hiền nên cô bé được nhiều người yêu mến. Thuộc hàng có nhan sắc nên vào tuổi 17, L. được nhiều bạn khác phái bày tỏ tình cảm nhưng cô học trò lớp 11 đều từ chối để tập trung học hành nhằm thực hiện ước mơ trở thành cô giáo nuôi dạy trẻ trong tương lai.Biết tự kiểm soát bản thân trong tình yêu nam nữ là vậy nhưng thật không may, bất hạnh đã ập xuống đầu L. trong đêm Valentine 14/2/2011, đúng vào thời khắc ngọt ngào, hạnh phúc cho những đôi lứa yêu nhau.Hồ sơ vụ án thể hiện: Tối muộn hôm đó, L. cùng cô bạn thân V.T.Y.N. (sinh năm 1995) chở nhau trên xe đạp đi tìm Trần Quang Ngân (sinh năm 1992) - bạn trai của N.Khoảng 22 giờ, hai cô gái tìm thấy Ngân khi nam thanh niên này đang đi bộ cùng Nguyễn Văn Mười (sinh năm 1992), Trần Quốc An (sinh năm 1990, đều ở ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) trên đường lộ ấp 6, xã Phú An (huyện Cai lậy, tỉnh Tiền Giang), cả ba đều say rượu. Chờ N. tâm sự với Ngân khoảng 15 phút, L. giục bạn ra về vì đã khuya.Tuy vậy, 3 gã trai đã giữ xe đạp, không cho hai cô gái đi khỏi đó. Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm từ 3 gã say rượu, L. lập tức đi bộ về nhà. Linh cảm của L. đã đúng vì vẻ đẹp của cô đã khiến dục vọng trong Mười, An trỗi dậy và chúng ra hiệu cho nhau hành động.Khi L. đi được khoảng 50 mét, Mười và An đuổi theo rồi ôm cô bé hất vào bãi đất trống ven đường. Thiếu nữ vùng dậy cố sức chạy được 10 mét thì lại bị An đuổi kịp, đẩy vào bờ ruộng rồi xé tan nát y phục. Sau đó, hai gã trai đồi bại thay nhau kẻ giữ tay, đứa giở trò thú tính với L., bất chấp việc nạn nhân van xin, kêu khóc thảm thiết. Đáng lên án hơn, lúc đó Ngân chứng kiến sự việc nhưng đã không ngăn cản.Ngay sáng hôm sau, Nguyễn Văn Mười bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Cai Lậy bắt khẩn cấp.Từ lời khai của Mười, công an bắt tiếp An. Về phần Ngân, dù đã bỏ trốn lên TP.Hồ Chí Minh nhưng thanh niên này vẫn không thoát được “lưới trời”. Sau đó, An và Mười bị truy cứu trách nhiệm hính sự về tội “Hiếp dâm”, còn Ngân bị truy cứu tội “Không tố giác tội phạm”.Mới đây, 3 bị cáo An, Mười, Ngân đã bị đưa ra xét xử trong phiên tòa lưu động mở tại hội trường UBND xã Phú An (huyện Cai Lậy).Hôm đó, người bị hại cũng đến tòa để chứng kiến thời khắc bọn “yêu râu xanh” trả giá. Sau biến cố cuộc đời, nhìn Ng.C.L vẫn trẻ trung, khả ái nhưng khuôn mặt cô bé thật buồn bã, hai hàng lệ chảy dài trên má, đôi mắt lộ vẻ căm hận các bị cáo.Cả 3 bị cáo đều có trình độ học vấn thấp (học từ lớp 5 đến lớp 9), đều xuất thân trong gia đình nông dân nghèo khổ. Tuy vậy, trước lúc phạm tội, cả ba đều là những chàng trai lương thiện, chăm chỉ lao động.Trong đó, Mười làm bảo vệ cho một trường tiểu học, An làm công nhân, còn Ngân làm ruộng. Thế nên, khi nghe tin 3 thanh niên này dính dáng đến vụ án hiếp dâm, gia đình làng xóm ai nấy đều giật mình vì bất ngờ.Vị chủ tọa phiên tòa hỏi An và Mười vì sao thực hiện hành vi sai trái như vậy?Hai bị cáo đều trả lời rằng bữa đó do uống nhiều rượu quá nên khi nhìn thấy L. trẻ đẹp, trong đầu các bị cáo chỉ còn có ý nghĩ là phải hiếp dâm cô gái, dù biết làm như vậy là phạm tội.Vị Hội thẩm nhân dân hỏi bị cáo Ngân vì sao nhìn thấy An và Mười thực hiện hành vi phạm tội mà không ngăn cản, sau đó lại không trình báo cơ quan chức năng, Ngân cãi cùn khiến ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm: “Bị cáo nghĩ chuyện quan hệ tình dục là chuyện bình thường, không có sao cả”.Được nói lời nói sau cùng, An và Mười tỏ ra ăn năn hối hận, quay xuống xin lỗi người bị hại. Ngoài ra, hai bị cáo còn xin tự nguyện bồi thường cho bị hại 30 triệu đồng.Về phía bị hại, L. vẫn rất căm hờn những kẻ đã hại đời mình. Cô nghiêm giọng đề nghị Hội đồng xét xử xử lý nghiêm khắc các bị cáo.Sau khi xem xét toàn bộ các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Quốc An, Nguyễn Văn Mười mỗi bị cáo 9 năm tù giam về tội “Hiếp dâm”, phạt Trần Quang Ngân 1 năm tù giam về tội “Không tố giác tội phạm”.Các án phạt nghiêm khắc nêu trên đã có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm. Mặt khác, vụ án còn là bài học cảnh tỉnh chị em phụ nữ cần phải biết tự bảo vệ mình, không nên đi chơi khuya, uống bia, uống rượu vì như vậy là vô tình tạo điều kiện cho kẻ phạm tội có cơ hội thực hiện ý đồ xấu xa.Theo Pháp Luật VN, Gia đình,net