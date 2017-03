Đến thời quán nhậu phải sợ CSGT?

Từ vụ việc ông Thái Nhật Trường (ngụ Sóc Trăng) và người bạn của ông bị CSGT đo nồng độ cồn ngay tại quán nhậu xảy ra ở Sóc Trăng khiến nhiều người lo ngại. Theo đơn tố cáo của ông Trường, tối 23-12, ông nhậu trong quán rồi đưa bạn về nhà. Khi ông quay trở lại quán để nhậu tiếp thì các CSGT đã vào tận quán yêu cầu ông cho kiểm tra nồng độ cồn. Ông Trường không đồng ý, hai bên xảy ra cự cãi và ông cùng bạn bị các CSGT này đánh. Toàn bộ diễn biến của vụ việc vô tình được một người dân quay phim lại.

Hành động của các CSGT vấp phải nhiều sự phản đối từ dư luận vì cho rằng đó là lạm quyền, thậm chí hành hung người khác. Tuy nhiên, sự việc này còn khá nhiều vấn đề cần phải bàn.

Có cần phải truy đuổi đến cùng?

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Lý Hoàng Thâm - Phó Trưởng Công an huyện Thạnh Trị, cho biết việc nhóm CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn ngay tại quán nhậu là do trước đó lực lượng của tổ công tác thấy ông Trường chạy xe nhanh, nghi có sử dụng rượu bia.

Theo pháp luật hiện hành, trường hợp truy đuổi chỉ áp dụng khi người tham gia giao thông có dấu hiệu phạm tội hoặc hành vi vi phạm nghiêm trọng. Như vậy, CSGT xác định ông Trường đã “chạy xe nhanh” thì cần phải làm rõ nhanh đến mức độ nào, nguy hiểm đến đâu và trước đó CSGT phải có động thái yêu cầu ông Trường dừng xe trên đường nhưng ông này không thực hiện mới có thể hợp thức hóa hành động truy đuổi đến tận quán.

Một trường hợp CSGT truy đuổi người vi phạm giao thông

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM đặt giả thiết ông Trường lúc chạy xe tốc độ cao trên đường, công an đã ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra mà anh ta vẫn tiếp tục chạy thì công an có quyền vào quán yêu cầu kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn.

Bạn đọc Nguyễn Hoàng xuôi theo cách nhìn nhận này: “Nếu CSGT xử lý theo tình huống đó thì là đúng, đáng hoan nghênh. Phải kiên quyết với uống rượu lái xe, bao nhiêu người đau khổ chết chóc vì rượu bia, say xỉn rồi”.

Bạn Thanh hung cũng cho rằng nếu người tham gia giao thông thực hiện đúng theo các quy định thì sẽ không xảy ra sự việc đáng tiếc.

Phân tích kỹ hơn, độc giả Phương Trần nói: “Nếu 2 người dân chạy trốn vào quán nhậu thì CSGT vào kiểm tra là đúng nhưng phải mời ra ngoài đường chứ ko thể kiểm tra trong quán nhậu”.

Tuy nhiên, nhiều độc giả cho rằng đoạn clip không cho thấy được hành vi sai phạm của ông Trường vì lúc này ông đã ở trong quán, đây là một điểm bất lợi cho các CSGT vì khó chứng minh được ông Trường đã phạm luật. Việc một người ở trong quán nhậu có nồng độ cồn cao đến mấy cũng không phải là phạm pháp.

Thêm nữa, thời điểm CSGT ập vào quán là ngay khi ông Trường dừng xe hay đã yên vị trong bàn ăn cũng xét đến để làm rõ có phải ông Trường đã bỏ chạy nhanh đến mức CSGT không đuổi theo kịp hay không?

Trấn áp hay hành hung?

Điều khiến dư luận bức xúc nhất chưa nằm ở việc đo nồng độ cồn người dân trong… quán nhậu, mà ở hành động các CSGT này đã ra tay đánh người – điều có thể nhìn thấy rõ từ clip quay của người dân.

Hầu hết bạn đọc đều cho rằng việc đánh người là sai. Bởi trong trường hợp cần thiết, ví dụ người vi phạm chống người thi hành công vụ, lực lượng chức năng có quyền trấn áp. Tuy nhiên, trấn áp có nghĩa là dùng sức mạnh để vô hiệu hóa hành vi chống trả của đối phương, chứ không phải là đánh trả. Cần phân biệt rõ hai khái niệm “trấn áp” và “đánh người”.



Hình ảnh được cắt ra từ clip cho thấy CSGT đã đánh người

Bạn đọc Mạnh Hùng nói: “CSGT đã chủ động đánh người, hành động sai trái quá rõ”. Đây cũng là ý kiến của nhiều độc giả khác. Bạn Hoài Nam nhận xét: “Nếu đối tượng có hành vi quá khích thì có thể khống chế cá nhân đó và lập biên bản. Còn như clip trên, CSGT đã vi phạm quy định về quyền bất khả xâm phậm thân thể”.

Nhiều ý kiến bức xúc cho rằng việc đánh người này là lạm quyền, như độc giả Linh sau đây: “Công an đang thi hành công vụ thì chỉ được làm những gì pháp luật cho phép, muốn nói dân chạy nhanh thì cũng phải có hình ảnh chứng minh”. Đồng tình, bạn đọc tên Trang bức xúc: “CSGT vào quán nhậu để kiểm tra nồng độ cồn của thực khách là hành vi lạm quyền, không thể chấp nhận được.”

“Hình ảnh CSGT đánh người dân là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Giữa quán đông như thế mà còn đánh dân, nếu về trụ sở công an thì sẽ ra sao?”- bạn đọc Nguyễn Thị Ngọc Diễm bày tỏ sự nghi ngại.

Tuy nhiên cũng có bạn đọc ủng hộ một phần hành động của các CSGT. Như bạn Tiến Huy cho rằng “Nếu gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ thì biện pháp trấn áp bằng vũ lực không có gì sai”. Độc giả Hoàng Sài Gòn cũng tánh thành: “Xã hội bây giờ côn đồ nhiều, nếu lỡ mà phóng xe trúng người khác nhiều khi còn bị tụi nó đâm chém lại. Vậy mà mọi người đi bênh bọn này. Tôi ủng hộ công an mạnh tay như thế”.



Việc kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông là cần thiết

Thông thường, chỉ trường hợp tội phạm nghiêm trọng hoặc chống đối quyết liệt, cảnh sát mới dùng đến vũ lực để đáp trả. Trường hợp này, điều đáng thất vọng là cả 6 CSGT trong tổ tuần tra hôm đó đều phủ nhận việc đánh người, bất chấp hình ảnh quá rõ ràng không thể chối cãi trong đoạn clip.

Nhiệm vụ của CSGT là đảm bảo sự an toàn cho người tham gia giao thông. Trong đó say rượu khi lái xe là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn nên rất cần có sự nghiêm khắc đối với loại vi phạm này. Tuy nhiên, mục đích đúng cần đi kèm với hành động đúng, tránh gây dư luận xấu bởi một khi công chức có thái độ không đúng mực với người dân, dù vì lý do gì, cũng sẽ vấp phải sự phản đối và chê trách.

Vụ việc này cần được làm rõ để đảm bảo tính tôn nghiêm của pháp luật. Người dân vi phạm phải bị xử lý, cán bộ thừa hành pháp luật vi phạm cũng phải được nghiêm trị. Không để đẩy đến tình cảnh các quán nhậu phải lo lắng vì không biết khách hàng của họ sẽ bị CSGT kiểm tra lúc nào, còn người ngồi trong quán cũng không yên tâm vì có thể bị kiểm tra bất ngờ.