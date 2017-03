Đèo Cả bị ùn tắc gần 15 tiếng

Đại tá Nguyễn Phi Lương, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: Lúc 21 giờ ngày 1-2, khi đang qua đèo Cả, xe tải 60M-2893 chở trái cây do Đặng Quang Bình (Bình Định) điều khiển đã bị nghiêng. tài xế cho xe dừng giữa đèo để đề nghị lực lượng CSGT giúp đỡ. Do chiếc xe nằm ở khúc cua rất nguy hiểm, lượng xe qua lại quá nhiều nên việc cứu hộ gặp khó khăn. Mãi đến 11 giờ 10 ngày 2-2, chiếc xe tải bị nạn mới được giải phóng.

TẤN LỘC