Đèo Phước Tượng - cung đường đen

Trong những tháng mùa mưa, lực lượng CSGT Thừa Thiên-Huế đã phải thường xuyên túc trực 24/24 giờ tại cung đường đèo Phước Tượng (quốc lộ 1A, thuộc huyện Phú Lộc). Nguyên nhân do nơi đây hay xảy ra các vụ tai nạn và ùn tắc giao thông kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuyến lưu thông huyết mạch quốc gia.

Kẹt xe, tai nạn là chuyện thường

Gần đây nhất, khoảng 4 giờ ngày 21-9, tại Km 871 quốc lộ 1A (phía nam đèo Phước Tượng) xảy ra một vụ tai nạn khiến giao thông bị ách tắc nhiều giờ. Xe đầu kéo 43C-000.81 chạy hướng Huế - Đà Nẵng do Võ Như Hoàng (Đà Nẵng) điều khiển khi qua địa điểm trên đã bị lật do trời mưa, đường trơn, tài xế lại thắng gấp.

Anh Nguyễn Hùng, ngụ sát chân đèo thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, cho hay: “Có khi 4 giờ sáng tôi đã thấy xe tải, xe khách xếp hàng dài trên quốc lộ ngay trước cửa nhà. Mà lần kẹt xe nào cũng đều khá lâu, nhiều tài xế chờ đợi mệt mỏi quá đã bỏ xe vô quán tôi uống nước”.

Ông Nguyễn Thời, tài xế xe tải thường xuyên chạy tuyến đường này, nói thêm: Tài xế các xe tải nặng hoặc xe đầu kéo lớn rất sợ cung đường này do khi lên dốc xe có thể bị chết máy hoặc tuột dốc. Chỉ cần một chiếc xe gặp sự cố sẽ dẫn tới kẹt xe hàng loạt. “Mỗi lần kẹt xe là tôi lại giao hàng muộn. Ban đầu chủ hàng còn phạt, cũng may sau khi biết chuyện họ thông cảm chứ bị phạt riết tôi có nước bỏ nghề mất” - ông Thời nói.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do đường đèo có độ dốc lớn và nhiều đoạn cua gắt. Ngoài ra, do mặt đường hẹp (nhiều nơi chỉ khoảng 7,5 m) nên chỉ cần một sơ suất nhỏ là tai nạn sẽ xảy ra. Khi có sự cố, các phương tiện lại không có đường thoát dẫn tới ùn tắc kéo dài.

Hình ảnh hàng đoàn xe nối đuôi nhau ở khu vực đèo Phước Tượng đã không còn xa lạ với giới tài xế và người dân. Ảnh: MP

Kiến nghị rồi lại kiến nghị

Thời gian qua, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế liên tục kiến nghị UBND tỉnh bố trí phương tiện, lực lượng để phối hợp ứng trực thường xuyên tại điểm đen này. Công an tỉnh cũng đề nghị được trang bị một cân lưu động để cân trọng tải các phương tiện trước khi lên đèo. Ngoài ra, Khu Quản lý đường bộ số 4 cần sớm sửa chữa những chỗ gồ ghề, lồi lõm.

Cuối tháng 7, Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an cũng có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam đánh giá đúng mức độ nguy hiểm của đèo Phước Tượng. Đây sẽ là cơ sở để Bộ GTVT sớm triển khai dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo Phước Tượng.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho biết: Tổng cục đã phê duyệt dự án cải tạo các điểm mất an toàn giao thông tại đèo Phước Tượng và Phú Gia. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 14 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành ngay trong năm 2011. Khi đó tình hình an toàn giao thông trên đèo có thể được cải thiện.

Còn về lâu dài, ông Thắng cho biết dự án xây dựng hầm đường bộ Phú Gia - Phước Tượng đã được Bộ GTVT phê duyệt vào tháng 7-2011 với tổng mức đầu tư 1.186 tỉ đồng. Dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2012 và hoàn thành vào năm 2015. Đến lúc đó, điểm đen TNGT này mới bị xóa bỏ hoàn toàn.

12 giờ, ba vụ kẹt xe “Kỷ lục” đáng ghi nhớ nhất ở đèo Phước Tượng là từ chiều 26 đến rạng sáng 27-1 đã xảy ra ba vụ kẹt xe liên tiếp kéo dài hơn 12 giờ đồng hồ. Ban đầu một chiếc xe tải bị chết máy ngay khúc cua gần chân đèo phía nam. Lực lượng CSGT phải cho xe lưu thông một chiều qua đèo. Đến khoảng 19 giờ 30, trong khi cả đoàn xe vẫn đang ùn ứ thì một xe ben mất thắng đâm thẳng vào ô tô tải đang dừng để sửa chữa. Sau đó đến rạng sáng 27-1, thêm một xe container chết máy ngay khúc cua phía bắc đèo. Ba tai nạn liên tiếp khiến đoàn xe bị ách tắc hơn 10 km ở cả hai phía chân đèo.

MAI PHƯƠNG