Dẹp chợ tự phát, dân bớt ngộ độc thực phẩm?

Mua thực phẩm ở chợ tự phát rồi ngộ độc thì sao? Gần đây dù không có trường hợp nào bị ảnh hưởng sức khỏe do ăn đồ ăn chợ tự phát nhưng sao biết được sau này thế nào. Chẳng may người dân mua thực phẩm ở các chợ này rồi bị ngộ độc thì sao tìm được người bán cùng bằng chứng chứng minh việc mua bán? Thực trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) từ thức ăn đường phố, chợ tự phát hiện rất phức tạp nhưng việc quản lý gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Sở Y tế kiến nghị UBND TP giải tỏa chợ tự phát và thức ăn đường phố theo lộ trình. Chúng tôi biết việc xây dựng các tuyến đường không có thức ăn đường phố và dẹp chợ tự phát sẽ khó khăn, song không thể thấy khó là không làm. Việc quy hoạch chợ tự phát, thức ăn đường phố do các quận, huyện chịu trách nhiệm trực tiếp nên Sở Y tế sẽ phối hợp với các địa phương thực hiện. BS NGUYỄN HỮU HƯNG, Phó Giám đốc Sở Y tế HÀ PHƯỢNG ghi Thực hiện chỉ thị của Bí thư Thăng Theo tôi, việc dẹp chợ tự phát là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính quyền, được thực hiện theo lộ trình cụ thể nhưng cần làm nhanh. Chợ tự phát là đỉnh điểm của việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Thời gian qua việc dẹp chợ này chưa hiệu quả do sự buông lỏng quản lý, trong đó không thể không nói đến các yếu tố tiêu cực. Do vậy để dẹp được chợ tự phát, TP.HCM phải thực thi nghiêm túc chỉ thị của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng: “Cách chức người đứng đầu địa phương nếu không giữ được trật tự lòng, lề đường, vỉa hè”. Tuy vậy, TP.HCM phải quy hoạch một số khu vực làm nơi buôn bán theo mô hình chợ truyền thống nhưng có sạp lưu động có đăng ký kinh doanh để giúp người dân mưu sinh mà vẫn quản lý được trật tự đô thị và VSATTP. Thời gian đầu thì miễn tiền thuê đất, chỉ thu hoa chi để khuyến khích họ di chuyển vào khu quy hoạch này. Ông LÂM THIẾU QUÂN, đại biểu HĐND TP.HCM Quy hoạch chợ, siêu thị đáp ứng nhu cầu Chủ trương đảm bảo VSATTP là một trong những nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Muốn đảm bảo được điều này thì dẹp chợ tự phát là việc phải làm. Tuy vậy, việc dẹp ngay 100% chợ tự phát lúc này e là chưa căn cơ mà cần đi từng bước, giải quyết cả gốc lẫn ngọn. Chợ tự phát xuất hiện và tồn tại dai dẳng là xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Vì vậy, muốn dẹp được nó thì phải tạo điều kiện cho người bán và người mua. Nghĩa là Nhà nước phải xem xét sao khu vực đó phát sinh chợ tự phát. Có phải đầu tư chợ truyền thống không đúng địa điểm thuận lợi, chưa tiện ích, giá cả còn cao để từ đó có các khu vực quy hoạch chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích văn minh tiện lợi. Việc quy hoạch này phải cân nhắc, tính toán lâu dài, phải tính toán, dự báo quá trình phát triển của từng nơi về việc hình thành khu dân cư, KCN, nhà máy, xí nghiệp để tính toán chợ, siêu thị, cửa hàng đáp ứng. Ông CAO THANH BÌNH,

Phó ban Văn hóa Xã hội - HĐND TP.HCM LÊ THOA ghi