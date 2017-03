Di dời khẩn cấp 21 hộ bị sạt lở ở An Giang

Các cơ quan chức năng đã đến khảo sát và cảnh báo trong những ngày tới sạt lở tại ấp vẫn còn tiếp diễn. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi hộ di dời khẩn cấp 20 kg gạo và 6 triệu đồng và sẽ bố trí vào tuyến dân cư của ấp.

l Hai năm nay, trên tuyến kênh Vàm Xáng Vịnh Tre - Tri Tôn (đoạn thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang) có một bến đò tự phát nhưng cơ quan chức năng dẹp năm lần bảy lượt vẫn không xong.

Ngày 18-9, khu vực ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy vẫn tiếp tục sạt lở. Ảnh: VĨNH SƠN

Ông Châu Văn Hồng - Trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh Trung cho biết: Bến đò do một hộ dân tự ý mở, phương tiện không đăng kiểm, người lái thì không có bằng cấp chuyên môn, bến bãi không an toàn. Đoàn công tác liên ngành năm lần kiểm tra, Thanh tra giao thông tỉnh và công an huyện đã nhiều lần lập biên bản, bắt chủ bến làm cam kết ngưng hoạt động nhưng sau đó họ vẫn tiếp tục làm. Công an xã đã nhiều lần đề nghị các cơ quan chức năng đình chỉ bến đò nhưng thanh tra và công an huyện chưa xử lý triệt để.

“Trong tuần này, chúng tôi sẽ cho lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm” - ông Lê Văn Xác, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh An Giang, nói.

VĨNH SƠN