Di dời khu vui chơi cát ở Tao Đàn

Thời gian tới, các đơn vị liên quan sẽ lắp đặt lại khu vui chơi này tại địa điểm mới (có thể do phía Công ty Liên doanh Lever Việt Nam hoặc Sở GTVT đề xuất). Phần diện tích trong công viên sau khi tháo dỡ sẽ được phủ xanh.

Khu vui chơi này do Công ty Liên doanh Lever Việt Nam lập từ năm 2006 dành cho trẻ em vào vui chơi miễn phí. Ngày 24-9, Sở GTVT đã yêu cầu Công ty Công viên Cây xanh TP đóng cửa khu vui chơi do tình hình an ninh trật tự không được đảm bảo.

BX