Đi lễ chùa xong rồi về vứt xác nạn nhân phi tang?

Sáng 14-4, trả lời tòa về hành vi của mình, Bị cáo Tường khai rằng khi thấy chị Huyền chết, bị cáo rất hoảng loạn, không biết làm gì, không dám đưa xác chị Huyền vào bệnh viện sợ mọi người thấy xác chị Huyền sẽ hô hoán lên. Lúc ấy, bị cáo Khánh "hiến kế" rằng phi tang xác chị Huyền. Bị cáo hỏi phi tang như thế nào thì bị cáo Khánh nói vất xuống sông. Bị cáo lo sợ quá nói rằng không được. Bị cáo Khánh nói rằng "Trời thương thì sẽ thoát”. “Lúc ấy bị cáo hoàn toàn hoảng loạn, không biết nghĩ gì nữa nên cứ nhắm mắt làm bừa. Nếu lúc tỉnh táo chắc sẽ không làm việc đấy"- bị cáo Tường nói thêm.

Khi bị VKS truy: “Bị cáo phải biết rằng bị cáo lớn hơn bị cáo Khánh, được học nhiều hơn, hiểu biết hơn vậy sao với lời đề nghị của bị cáo Khánh thì bị cáo lại làm?” thì BS Tường trả lời: “Lúc ấy bị cáo hoàn toàn hoảng loạn, không biết phải nên làm gì, không nghĩ được gì”.

Cũng trả lời thẩm vấn tại tòa sáng 14-4, BS Tường cho biết diễn biến cuộc phẫu thuật hút mỡ bụng cho chị Lê Thị Thanh Huyền diễn ra ngày 19-10-2013 kéo dài 4 tiếng. Sau khi được tiêm thuốc an thần sau ca phẫu thuật, chị Huyền bị co giật, lúc ấy, BS Tường đang đi lễ chùa Quán Sứ. BS Tường đã gọi điện sai nhân viên đi mua thuốc động kinh nhưng không mua được. Khi nhân viên báo tin chị Huyền bị co giật, sùi bọt mép thì BS Tường vẫn còn đang ở chùa.

Đáng chú ý, theo hồ sơ, ngay trong đêm 19-10, BS Tường và bảo vệ Đào Quang Khánh (với sự có mặt của vợ BS Tường trên xe) đã mang xác chị Huyền ném xuống sông Hồng phi tang.

Hành vi của BS Tường đã gây phẫn nộ cho dư luận trong suốt thời gian qua, nhất là khi thi thể nạn nhân xấu số vẫn chưa được tìm thấy. Dù pháp lý không thể buộc BS Tường tội “giết người” nhưng trước đạo lý và dư luận xã hội, BS Tường không thể chối bỏ hành vi mất nhân tính của mình.

