Đi máy bay dịp tết ở Tân Sơn Nhất cần chú ý những gì?

Trong dịp tết Nguyên đán, hành khách cần chú ý nhiều điểm khi tham gia các chuyến bay nhằm tránh trễ chuyến.

Hành khách có thể làm thủ tục check-in tự động, mobile check in; chú ý khi dừng đỗ xe, tuyến đường; địa điểm kiểm tra an ninh. Bên cạnh đó, do tình hình giao thông, hành khách nên có mặt ở sân bay sớm hơn nhiều so với quy định của hãng hàng không…

Đây là những thông tin lưu ý vừa được lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất đưa ra đối với các hành khách để tránh chậm chuyến, trễ chuyến.

Theo đó, sáng 29-1, lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất đưa ra tám điểm cần lưu ý đối với những hành khách đi các chuyến bay đến làm thủ tục tại nhà ga quốc nội và quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, hành khách đi Vietnam Airlines sẽ đi vào cửa D1, làm thủ tục tại đảo A, B, C hoặc D; đi Jetstar và Vasco sẽ vào cửa D2, làm thủ tục tại đảo G với chuyến bay Vasco và đảo E/F với Jetstar; đi Vietjet sẽ vào cửa D3, làm thủ tục tại đảo I/K tại nhà ga quốc nội.

Theo một lãnh đạo Sân bay Tân Sơn Nhất, năm nay ngoài hình thức làm thủ tục check-in truyền thống tại quầy, hành khách còn có thể tự làm thủ tục trực tuyến qua trang web của hãng. Sử dụng mobile check-in và đặc biệt là hệ thống kiosk check-in tự động được Vietnam Airlines bố trí bên trái cửa D1, có năm máy, Vietjet Air bố trí đối diện cửa D2, cũng có năm máy, để hành khách tự sử dụng để check-in và in thẻ lên máy bay.

“Điều này sẽ đẩy nhanh tốc độ làm thủ tục, thông thoáng tạo sự thoải mái cho hành khách cũng như nâng cao sự chuyên nghiệp trong phục vụ của sân bay” - vị này nói.

Theo dự đoán, tần suất bay tăng và số lượng khách đi máy bay sẽ rất đông trong dịp tết Nguyên đán 2016.

Bên cạnh đó, sau khi hoàn tất thủ tục hàng không, hành khách vào khu vực kiểm tra soi chiếu an ninh làm thủ tục soi chiếu an ninh và ra cửa khởi hành, không đi ra ngoài sảnh đưa tiễn để không bị chậm trễ chuyến bay.

Hành khách cũng cần chuẩn bị các loại giấy tờ cá nhân liên quan để kiểm tra an ninh như chứng minh nhân dân, hộ chiếu đối với người lớn, giấy khai sinh, giấy chứng sinh đối với trẻ em, trẻ sơ sinh… hoặc các loại giấy tờ thay thế khác theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, do đặc thù giao thông, tần suất bay tăng và số lượng khách đi máy bay sẽ rất đông trong dịp tết Nguyên đán 2016, hành khách nên chủ động đi sớm hơn thời gian quy định của hãng là 60 phút cho các chuyến bay trong nước và 120 phút cho các chuyến bay quốc tế.

Riêng đối với phương tiện, nếu hành khách di chuyển đến sân bay bằng ô tô, thời gian dừng đỗ trước sảnh nhà ga sẽ không quá ba phút. Hành khách cũng có thể gửi xe hai bánh tại khu vực nhà để xe tạm tại bãi xe quốc nội và sân bay. Tại bãi giữ xe tạm không nhận giữ xe qua đêm để có chỗ phục vụ cho hành khách đi các chuyến bay trong ngày.