Đi nhậu với đám “yêu râu xanh”, bị làm nhục

Võ Hữu Bình (18 tuổi) và Nguyễn Văn Dũng (22 tuổi) cùng trú thôn Mỹ Đồng, xã Vạn Lương (Vạn Ninh, Khánh Hòa) ra tòa về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, do quen biết với Thu H. (chưa đủ 16 tuổi) từ trước nên chiều 6-9-2012, các bị can rủ Thu H. đi uống rượu tại mương bê tông gần Cầu Sắt ở xã Vạn Lương. Trước khi nhậu, Hát và Hậu thống nhất sẽ cho nạn nhân uống say rồi làm bậy. Lát sau, Hát rủ nạn nhân ra chỗ khác để… nói chuyện rồi đòi làm bậy. Nạn nhân không cho, Hát bèn vật nạn nhân xuống đất nhưng bị chống cự quyết liệt. Hát gọi các bạn nhậu đến giúp sức rồi cùng nhau thay phiên làm chuyện đồi bại, trong đó Hát và Hậu làm bậy đến hai lần… Hai ngày sau, cả năm bị công an bắt khẩn cấp.

HOÀNG VĂN