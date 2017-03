Đi trảy hội, rút dao đâm chết người tại chùa Hương Tích

Hồ Văn Hà cùng hung khí gây án tại cơ quan điều tra

Ngày 6-2, Thượng tá Trần Sinh Tố, Trưởng công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), cho biết lực lượng công an đã bắt giữ Hồ Văn Hà (SN 1996, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) là hung thủ gây án trong vụ giết người vừa xảy ra tại chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 5-2, trong khi hàng ngàn du khách đang trẩy hội tại chùa Hương Tích thì bất ngờ giữa 2 nhóm thanh niên (khoảng 10 người) xảy ra xô xát.

Trong lúc đánh nhau, Hồ Văn Hà đã dùng dao nhọn (loại dao dùng để gọt trái cây) đâm anh Đinh Xuân Hưng và Nguyễn Đắc Quân (cùng SN 1995, trú tại TP Vinh) gục tại chỗ, máu chảy đầm đìa.

Anh Hưng sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh Quân bị thương ở vùng ngực trái.

Sau khi gây án, Hà đã nhanh chóng vứt hung khí và thay áo, mang khẩu trang bỏ trốn.

Nhận được tin báo, công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, truy xét làm rõ vụ án.

Bằng biện pháp nhiệp vụ, khoảng 40 phút sau, lực lượng chức năng đã bắt giữ Hồ Văn Hà khi nghi phạm đang trên đường trốn khỏi hiện trường. Đồng thời, công an cũng thu giữ hung khí gây án là con dao nhọn trong bụi cây, cách hiện trường gây án khoảng 50 m.

Qua khai thác ban đầu, Hồ Văn Hà khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau tại chùa Hương Tích, nhóm của Hà và Hưng đã lao vào đánh nhau. Lúc này, Hà lấy con dao nhọn thủ sẵn trong người, đâm 2 anh Hưng và Quân.

Hiện công an huyện Can Lộc đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Văn Hà về tội giết người.