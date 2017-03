Đi trộm trâu để có tiền đánh bạc

Bị cáo Lê Văn Mười tại phiên tòa

Sáng ngày 18/1, TAND huyện Đô Lương (Nghệ An) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Văn Mười (SN 1988, trú tại xóm 10, Hiến Sơn, Đô Lương) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 24 giờ ngày 18/11/2011, Mười đã lẻn vào chuồng trâu của gia đình anh Phan Văn Khôi (xóm 15, Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An) bắt trộm con trâu cái. Trưa hôm sau, Mười dắt con trâu đến chợ trâu bò Nam Nghĩa (huyện Nam Đàn) để bán. Do không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của trâu nên Mười đã bị Ban quản lý chợ bắt giữ và giao cho lực lượng công an.

Tuy nhiên, Mười chối bay việc mình vào chuồng trộm trâu mà khai khi đang đi trên đường thì bắt gặp con trâu đi lạc nên mới bắt giữ. Kết hợp với lời khai của bị hại và các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã buộc Mười phải thừa nhận hành vi của mình. Do thiếu tiền đánh bạc nên Mười quyết định đi trộm trâu để bán.

Với hành vi trộm cắp tài sản, Lê Văn Mười đã bị TAND huyện Đô Lương tuyên phạt 27 tháng tù giam, ngoài ra, Mười còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 5,5 triệu đồng chi phí tìm kiếm và chở trâu về nhà.

Trước đó, ngày 30/9/2011, Mười cũng bị TAND huyện này phạt 19 tháng tù treo cũng với tội danh trên.

Theo Doãn Hòa (Dân trí)