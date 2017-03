Đi tù 13 năm vì dùng dây điện “bẫy người”

Theo cáo trạng, Mẫn có 5.000 m2 ruộng sắp thu hoạch nhưng thường xuyên bị chuột cắn phá. Do đó, Mẫn nghĩ ra cách dùng bẫy điện để diệt chuột.Trong thời gian gài điện “bẫy chuột”, Mẫn không thông báo cho mọi người cũng như không gắn đèn cảnh báo. Do biết điện giật có thể gây nguy hiểm chết người nên cứ khoảng 10 phút là Mẫn ngắt điện rồi dùng đèn pin đi kiểm tra. Chị Nguyễn Thị Kim Phượng (vợ Mẫn) biết việc làm này của chồng nên không đồng ý và ngăn cản.Nghe lời khuyên của vợ, Mẫn không nối điện vào bẫy chuột trong ngày 15.10.2011 nhưng vẫn để nguyên hệ thống dây kẽm giăng tại bờ ruộng. Đến khoảng 17 giờ ngày 16.10.2011, khi vợ và các con đi ra ngoài, Mẫn ở nhà một mình và tiếp tục nối điện để “bẫy chuột”.Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi chị Phượng và các con về đến nhà, trong lúc đang ngồi nói chuyện thì nghe tiếng ông Nguyễn Hoàng Diệu, người cùng địa phương, kêu la ở phía sau ruộng, Mẫn liền ngắt nguồn điện và chạy ra ruộng thì thấy bà Trần Thị Tua (54 tuổi, vợ ông Diệu) và cháu Nguyễn Thị Kim Ngân (11 tuổi, cháu ngoại bà Tua) bị điện giật chết trong lúc đang câu ếch.Ngay lập tức, Mẫn tháo bỏ các dây kẽm đã giăng rồi đến công an xã Long Vĩnh (huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) đầu thú.Theo Phúc Nam (TNO)