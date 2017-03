Đi tù bằng tên của chị

Theo ĐOÀN CƯỜNG (TTO)



Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê (Đà Nẵng), Lê Thị Kim Chi có hành vi trộm cắp và bị Tòa án nhân dân TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú chờ xét xử thì bỏ trốn vào Đà Nẵng. Ngày 3-9-2010, Chi đến siêu thị Big C (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) trộm cắp tài sản và bị bắt.Tại cơ quan công an, Chi khai tên mình là Lê Thị Thanh Phương (là tên chị gái của Chi, sinh 1982). Ngày 9-9-2010, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đã khởi tố và ngày 2-11-2010, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê đưa vụ án trên ra xét xử và tuyên phạt Lê Thị Thanh Phương (thật ra là Lê Thị Kim Chi) 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. “Phương” đã thi hành xong bản án.Mọi chuyện chỉ “bể” ra khi ngày 10-1-2011, Lê Thị Thanh Phương (thật) bị bắt quả tang về hành vi trộm cắp tại siêu thị Co.op Mart (TP Huế).Từ lời khai của Phương, Chi và kết quả giám định của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xác định Lê Thị Thanh Phương bị Tòa án nhân dân quận Thanh Khê xét xử ngày 2-11-2010 nói trên thật ra là Lê Thị Kim Chi.Từ kết luận này, ngày 7-2-2012 Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã có kháng nghị tái thẩm bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Thanh Khê theo hướng hủy toàn bộ nội dung vụ án để điều tra, xét xử lại. Ngày 1-3-2012 ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã có quyết định tái thẩm, hủy án.