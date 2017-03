Đi tù chung thân vì đoạt mạng đại tá công an

Ngày 4/2, bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội xác định, khoảng 13h30 ngày 16/12/2011, Vũ Tiến Vinh (32 tuổi, huyện Hoài Đức, Hà Nội) lái ôtô trên đường liên xã thì gặp đại tá công an Mai Xuân Viêng (57 tuổi) đi xe máy ngược chiều. Do đường hẹp và xấu, hai bên không tránh nhường nhau nên nảy sinh mâu thuẫn. Ông Viêng dựng xe máy trước đầu ôtô của Vinh, đi bộ về phía trước.

Vinh gọi điện cho Nguyễn Hồng Nam (38 tuổi) rủ đến đây. Khoảng 10 phút sau, Nam mang theo dao tới. Nghe qua chuyện xô xát do Vinh kể, anh ta phi xe máy đuổi theo ông Viêng. Nam nhảy khỏi xe máy, rút dao đâm vị đại tá công an nhưng không trúng rồi xông và lao đến đạp mạnh vào ngực... Tối cùng ngày, ông Viêng tử vong do vỡ gan, chấn thương sọ não. Ngày hôm sau, Vinh và Nam bị bắt.

Nam bị TAND Hà Nội quy kết tội Giết người, còn Vinh tội Gây rối trật tự công cộng. Khi được HĐXX hỏi về các khoản bồi thường, Vinh đồng ý một số khoản, còn Nam cho rằng không có tiền để đền bù.

Tòa nhận định, hành vi của Nam là côn đồ nên đã tuyên phạt án chung thân, Vinh 15 tháng tù.

Theo Việt Dũng (VNE)