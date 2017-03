Đi xe ẩu, một họa sĩ 70 tuổi vào tù

Đồng thời, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 79 triệu đồng. Tại phiên xử, công tố viên chỉ đề nghị tuyên phạt bị cáo từ 18 tháng đến 24 tháng tù treo do bị cáo đã 70 tuổi, già yếu. HĐXX đã không chấp nhận do hậu quả của vụ án là nghiêm trọng. Tai nạn xảy ra hoàn toàn do lỗi bị cáo. Đồng thời tại thời điểm xảy ra tai nạn, bị cáo đang say rượu.

Theo hồ sơ, bị cáo làm họa sĩ cho các đoàn cải lương. Chiều 29-1-2009, Kính điều khiển xe môtô băng chéo qua đường, va phải một người khác làm người này ngã bị thương nặng rồi chết sau đó.

HOÀNG YẾN