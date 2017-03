Địa phương thăm hỏi, chia buồn với gia đình có 3 người chết cháy ở Nghệ An

Gia đình vợ chồng anh Lê Tiến Ngữ (40 tuổi), chị Nguyễn Thị Cọt (38 tuổi, ở thị xã Hoàng Mai) có ba người con. Nhưng sau tiếng nổ và lửa bốc cháy trong nhà khiến vợ chồng anh Ngữ, chị Cọt tử vong tại chỗ. Riêng Lê Tiến Điều (19 tuổi, con trai vợ chồng anh Ngữ) tử vong khi đưa đi cấp cứu. Lê Tiến Đồng (19 tuổi, con trai vợ chồng anh Ngữ) hiện đang cấp cứu tại BV Bỏng quốc gia (Hà Nội).

Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai đã hỗ trợ số tiền 8 triệu đồng, lãnh đạo địa phương hỗ trợ 3,5 triệu cho gia đình nạn nhân lo hậu sự. Đối với anh Đồng hiện đang điều trị tại Hà Nội, chi phí mỗi ngày hơn 10 triệu đồng, lãnh đạo thị xã và địa phương sẽ tiếp tục có những giải pháp hỗ trợ khác nhằm giúp gia đình sớm ổn định tinh thần, vượt qua nỗi đau.



Nhiều người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.



Như tin đã đưa, khoảng 4 giờ sáng 2-5, người dân ở phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai) giật mình, thức giấc bởi tiếng nổ rồi tiếng la hét từ nhà vợ chồng anh Ngữ, sau đó khói lửa bốc lên từ nhà vợ chồng anh. Khi người dân chạy đến nhà vợ chồng anh Ngữ thì bàng hoàng phát hiện anh Ngữ cùng vợ là chị Cọt nằm bất động do bị cháy bỏng. Hai con trai sinh đôi của vợ chồng anh Ngữ là Đồng và Điều đang bị bỏng nặng, gào khóc kêu cứu bên bố và mẹ.

Người dân đã nhanh chóng dập lửa và phát hiện vợ chồng anh Ngữ, chị Cọt đều đã tử vong. Hai anh em Đồng và Điều được đưa đến bệnh viện trên địa bàn tỉnh cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng và sốc nặng. Do bị thương quá nặng, sáng nay hai anh em Đồng và Điều đều được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) cấp cứu. Nhưng do bị bỏng quá nặng, Điều đã tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ nổ, cháy, vợ chồng anh Lê Tiến Đàm (con trai đầu của vợ chồng anh Ngữ) cùng vợ là chị Hà, đang ngủ ở nhà trên nên may mắn không bị bỏng.

Theo người dân và chính quyền địa phương, trước đây anh Ngữ làm nghề phụ hồ nhưng hai năm nay thường xuyên uống rượu và hay "xỉn rượu". Chị Cọt làm nghề bán thịt heo ở chợ. Thời gian gần đây vợ chồng anh Ngữ thường xuyên mâu thuẫn, cãi nhau. Chiều 1-5, anh Ngữ có mang can đi mua 300.000 đồng tiền xăng.

Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường cho thấy xăng bị tưới ướt đẫm tấm đệm nơi hai người con trai ngủ, rải khắp phòng và đổ cả lên cánh cửa bị chốt. Do vậy, khi vụ cháy xảy ra những người trong nhà đã không thể mở cửa chạy thoát... Công an cũng thu giữ một vỏ can đựng xăng vứt trong vườn nhà anh Ngữ.