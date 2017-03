Đỉa tấn công hàng trăm hộ dân

Tại nhiều hộ gia đình, đỉa theo đường ống thoát nước vào toilet, hay những ngày mưa lớn, đỉa theo nước mưa bò tràn vào những nhà nền thấp đe dọa cuộc sống của người dân, nhất là các em nhỏ. Tại ấp Chánh 1, vựa đỉa là một căn nhà nằm giữa cánh đồng ngập nước, đã có chừng 2 năm.



Chị Thu Hương trú tại ấp Chánh 1 cho biết, đỉa đưa từ nhiều nơi về, sau đó chủ vựa thuê một số lao động và những đứa trẻ trong khu vực này dùng dây kẽm xâu thành xâu rồi đem phơi thành dãy dài trên khu đất trống bên cạnh, sau đó đỉa lại được gỡ ra rồi đổ đống phơi trên những tấm tôn.



Trước đây còn ít nhà xây, bãi đất ở đây khô ráo, sau nhiều hộ xây dựng xung quanh, nước trong khu vực không có chỗ thoát, cộng với hệ thống “sơ chế đỉa” của vựa đỉa thải nước và đỉa nhỏ trực tiếp xuống nước, dần dần toàn bộ khu đất rộng hàng ngàn m2 ngập trong nước, trở thành môi trường lý tưởng cho đỉa sinh sôi nảy nở.



Các gia đình có con nhỏ sống trong khu vực này đều bất an trước tốc độ sinh sôi chóng mặt của bầy đỉa mà họ không có bất cứ biện pháp gì ngăn cản khi chúng xâm nhập. Anh Phúc, một người dân sống cách vựa đỉa chừng 100 m kể, “Con tôi bỗng dưng chảy máu tai, cả gia đình hoảng hồn cho con đi bệnh viện khám vì sợ tụi nhỏ ra bắt cá bị đỉa chui vào tai vì đỉa ở đây nhiều vô kể, may mắn là cháu chỉ bị viêm tai nhưng chúng tôi vẫn thấp thỏm nỗi lo từ đỉa…”.



Chị Nguyễn Thị Thu Hương, trú tại ấp Chánh 1 cho biết, toàn bộ bức tường trái căn nhà chị giống như bờ ngăn nước từ cánh đồng đỉa, cống nước thải nhà chị cũng nối trực tiếp ra đó, mặt đường thì thấp nên mấy hôm trời mưa lớn, đêm ngủ cả nhà cứ nơm nớp lo nước dâng, đỉa tràn vào nhà. Chị cho biết, chính vì sợ đỉa tấn công nên những người thuê trọ khu vực này đã vội vàng chuyển đi nơi khác.



Theo phán ánh của các hộ dân trong ấp Chánh 1, lúc vựa còn thu mua đỉa nhiều, những đứa trẻ xung quanh khu vực này thường rủ nhau đi bắt đỉa đem bán với giá 100.000 đồng/kg. Sau đó người lớn phát hiện đã cấm con mình kiếm tiền bằng cách nguy hiểm đó. Thậm chí nhiều người dân nơi khác thấy cá ở đây nhiều đã đem lưới đến bắt, nhưng sau mẻ đầu kéo lên với quá nhiều đỉa, không ai dám buông lưới mẻ thứ 2.



Trước những bức xúc từ cánh đồng đỉa, ông Nguyễn Sĩ Phước, phó chủ tịch hội Nông dân huyện Hóc Môn cho biết, vựa đỉa đã dừng thu mua cách đây cả năm, còn chuyện đỉa sinh sôi nảy nở vẫn chưa có cách nào ngăn chặn. Nhiều hộ đã phản ánh với ấp và xã về tình trạng đỉa phát tán ra môi trường với tốc độ nhanh nhưng không có bất cứ hành động nào từ các cơ quan quản lý.



Chỉ đến khi một số báo lên tiếng thì vựa đỉa kia mới bị lập biên bản, ngưng hoạt động, nhưng người dân vẫn không hết lo ngại bởi mối nguy từ lũ, đỉa có thể theo nước tấn công vào nhà, nhất là với trường mầm non Tân Xuân gần đó có 800 cháu tới lớp hàng ngày.



