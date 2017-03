Điểm mặt điểm đen tai nạn giao thông

18 tuyến đường đen STT Tên tuyến Lý trình (từ… đến…) 1 Đường dẫn cao tốc Sài Gòn Trung Lương, quận Bình Tân.

(do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận quản lý). - Tại đoạn cong cầu vượt (Quốc Lộ 1A - Đường dẫn cao tốc Sài Gòn - Trung Lương), phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

- Tại đường dẫn vào cầu vượt (Quốc Lộ 1A - Đường dẫn cao tốc Sài Gòn - Trung Lương) phía Đường dẫn cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

- Cách đường dẫn vào cầu vượt (Quốc Lộ 1A - Đường dẫn cao tốc Sài Gòn - Trung Lương) khoảng 400m về phía Trần Đại Nghĩa. 2 Đường Hương Lộ 2 (đoạn từ Mã Lò đến Quốc lộ 1A), phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (Khu 1 quản lý) - Trước số nhà 760 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A (cách đường Mã Lò khoảng 180m).

- Trước số nhà 907 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A (cách Quốc lộ 1A khoảng 630m). 3 Đường Quốc Lộ 1A (đoạn từ Lê Trọng Tấn đến Tỉnh lộ 10), phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. - Trước số nhà 392 Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (cách đường Phạm Đăng Giảng khoảng 450m về phía An Lạc, gần đường Số 5).

- Trước số nhà 351 Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (cách đường Phạm Đăng Giảng khoảng 150m về phía An Sương).

- Trước số nhà 640 Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (cách đường Tân Kỳ Tân Quý khoảng 50m về phía An Lạc).

- Trước số nhà 515 Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (cách đường Tân Kỳ Tân Quý khoảng 1km về phía An Sương).

- Km 1909 (SN 770) Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (cách cầu Bình Thuận khoảng 1275m về phía An Lạc). 4 Đường Tỉnh Lộ 10 (đoạn từ An Dương Vương đến Quốc lộ 1A), phường Tân Tạo, Tân Tạo A, quận Bình Tân. - Trước số nhà 788 Tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo (cách đường Đất Mới khoảng 30m về phía quận 6).

- Trước số nhà 1228 Tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo (cách Quốc lộ 1A khoảng 100m về phía quận 6).

- Trước số nhà 1530 Tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo A (cách cầu vượt Đường dẫn cao tốc Sài Gòn Trung Lương - Tỉnh Lộ 10 khoảng 20m về phía cầu Tân Tạo). 5 Đường Hòa Bình (đoạn từ Lũy Bán Bích đến Ngã tư Bốn Xã), phường Hiệp Tân, Q.Tân Phú. - Trước số nhà 174 Hòa Bình, P.Hiệp Tân (cách đường Lũy Bán Bích khoảng 50m).

- Trước số nhà 306 Hòa Bình, P.Hiệp Tân (cách Ngã tư Bốn Xã khoảng 100m). 6 Đường Kinh Dương Vương (đoạn từ Tên Lửa đến Vòng xoay An Lạc), phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Hiện đoạn đường này do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM quản lý. - Trước số nhà 508 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A (cách đường Tên Lửa khoảng 40m về phía An Lạc).

- Trước số nhà 540 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A (cách đường Tên Lửa khoảng 290m về phía An Lạc). 7 Ni Sư Huỳnh Liên (Đoạn từ số nhà 58 đến chung cư Ni Sư Huỳnh Liên) - Số nhà 58 - Chung cư Ni Sư Huỳnh Liên 8 Đường Võ Văn Kiệt Quận 5, Bình Tân. - Dốc cầu Lò Gốm (Hướng từ Quốc Lộ 1A đến Quận 1) phía quận 5

- Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm, phường An Lạc, Quận Bình Tân.

- 316 Võ Văn Kiệt, phường 5, Quận 5.

- NL1/66 trên cầu vượt Võ Văn Kiệt, Phường 7. 9 Xa lộ Hà Nội Từ Cầu Sài Gòn đến Nút giao Thủ Đức 10 Tuyến Quốc lộ 1A Quận Thủ Đức (Đoạn từ nút giao thông Thủ Đức đến cầu Bình Phước) 11 Kha Vạn Cân Quận Thủ Đức (đoạn từ Quốc lộ 13 đến Quốc lộ 1A) 12 Lã Xuân Oai Quận 9 (từ Lê Văn Việt đến Nguyễn Xiển) 13 Quốc lộ 1A (quận 12) Đoạn từ cầu Bình Phước đến cầu An Phú Đông 14 Đường Nguyễn Thái Sơn – quận Gò Vấp Đoạn qua phường 4 15 Hương Lộ 2 – huyện Củ Chi Hương Lộ 2, huyện Củ Chi (Khu 3 quản lý) 16 Tỉnh lộ 10, huyện Bình Chánh Địa bàn Khu QLGTĐT số 4 quản lý. 17 Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50 đến ranh Long An 18 Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7 và huyện Bình Chánh. Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Tấn Phát đến giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 1A.