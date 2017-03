Diễn biến mới vụ treo băng rôn 'Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học'

Băng rôn “Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học” gây phản ứng trái chiều từ báo chí, dư luận xã hội. Ảnh: ĐẮC PHỤNG

Tối 3-2, ông Ngô Đông Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết đã ký văn bản yêu cầu thường trực Ban Chỉ đạo an toàn giao thông tỉnh tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh trong việc treo băng rôn “Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học” mà không xin ý kiến Ban Chỉ đạo an toàn giao thông tỉnh cũng như việc phát ngôn thiếu tính chính xác liên quan đến sự việc này.

UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc phát ngôn thiếu tính chính xác.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở VH-TT&DL rút kinh nghiệm, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, cấp phép cho doanh nghiệp thực hiện việc sản xuất, treo băng-rôn. Kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan phải báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15-2.

Cũng tại văn bản trên, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kết luận việc treo băng rôn tuyên truyền về an toàn giao thông với nội dung “Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học” là phản cảm, gây phản ứng trái chiều từ báo chí, dư luận. Ngoài ra, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng kết luận việc phát ngôn của giám đốc Sở TT&TT, chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh trên một số báo còn thiếu chính xác, làm ảnh hưởng đến UBND tỉnh và Bộ TT&TT.

Như PLO đã thông tin, đầu tháng 1-2015, trên các đường phố chính của TP Quy Nhơn (Bình Định) xuất hiện nhiều băng rôn tuyên truyền an toàn giao thông với nội dung “Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học” khiến người dân bức xúc. Trả lời báo chí, lãnh đạo Ban Aan toàn giao thông tỉnh Bình Định cho biết đã trích 60 triệu đồng giao Trung tâm Thông tin thuộc Sở TT&TT in, treo băng rôn. Trong khi đó, giám đốc Sở TT&TT cho rằng nội dung khẩu hiệu này là do Ban An toàn giao thông tỉnh nghĩ ra, mang đi treo, không liên quan đến Trung tâm Thông tin của Sở...