Điện giật chết người, níu áo ai?

Mới đây, trong đơn gửi đến nhiều cơ quan chức trách tỉnh Phú Yên, anh Lê Trọng Vinh than phiền: “Hơn năm qua, các cơ quan tố tụng vẫn chưa thể làm rõ để xử lý những cá nhân liên quan đến cái chết oan nghiệt của mẹ tôi. Điều này khiến cho gia đình đau lòng, pháp luật chưa được thực thi một cách triệt để…”.

Chết oan khi cắt cỏ

Vụ việc xảy ra vào sáng 17-3-2012. Trong lúc ra đồng cắt cỏ, mẹ anh Vinh vướng vào dây điện truyền thanh đứt nằm trên ruộng nên bị giật chết. Cơ quan chức năng xác định dây điện chiếu sáng của ông Tống Cường cháy, bong tróc vỏ nhựa, vướng vào dây điện truyền thanh bị đứt của Hợp tác xã (HTX) Hòa Quang Nam (huyện Phú Hòa) nên gây tai nạn cho nạn nhân.

Quá trình điều tra, ông Cường bảo rằng mình không có lỗi bởi việc mắc điện chiếu sáng cho nhà ông do tổ điện HTX thực hiện. Nếu có sự cố thì nơi đây phải gánh chịu.

Ngược lại, chủ nhiệm HTX bảo: “Không thể có chuyện mắc dây điện hạ thế cùng với dây điện truyền thanh. Bởi ngày 27-12-2010, HTX đã bàn giao toàn bộ hệ thống lưới điện hạ thế trên địa bàn cho Điện lực huyện Phú Hòa nên nơi đây phải chịu trách nhiệm với tai nạn phát sinh”.

Điện lực Phú Hòa nhìn nhận: “Khi tiếp nhận lưới điện từ HTX, chúng tôi đã phát hiện dây truyền thanh mắc chung một số trụ tải dây điện hạ thế. Do chưa thể cải tạo lưới điện tách bạch hai thứ ra được ngay nên điện lực tạm mượn lưới điện hiện có của HTX để tiếp tục ký hợp đồng bán điện cho khách hàng. Thế nên tài sản lưới điện vẫn là của HTX…”.

Lúng túng xử lý

Cái chết của nạn nhân nêu trên gây “đau đầu” cho cơ quan tố tụng địa phương vì có nhiều quan điểm trái chiều xung quanh chủ thể thực hiện tội phạm lẫn tội danh áp dụng. Do chưa biết xử lý thế nào nên vừa qua, tòa án - VKS - Công an huyện Phú Hòa tổ chức họp liên ngành bàn hướng xử lý. Phía viện nêu quan điểm: “Nạn nhân tử nạn do đường dây điện của gia đình ông Cường bong tróc, chạm vào dây truyền thanh bị đứt. Trong quá trình sử dụng điện, ông Cường phải kiểm tra an toàn đường dây dẫn điện sau công tơ, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ tai nạn điện. Ở đây, ông không thực hiện điều này nên có lỗi, hành vi có dấu hiệu phạm tội vô ý làm chết người”.

Nêu ý kiến, phía tòa án huyện đồng quan điểm về dấu hiệu tội phạm vô ý làm chết người nhưng không nói rõ chủ thể gây ra vụ việc và người phải chịu trách nhiệm hình sự.

Công an huyện thì nhìn nhận: “Đúng là vụ việc có dấu hiệu tội phạm nhưng do liên quan nhiều đơn vị, cá nhân nên rất khó để xác định hành vi phạm tội, trách nhiệm hình sự thuộc về ai...”.

Không thể tìm tiếng nói chung, mới đây phía cơ quan điều tra công an huyện phải gửi hồ sơ cho công an tỉnh để xin ý kiến xử lý. Còn phía gia đình nạn nhân, trực tiếp là anh Vinh, do nóng lòng vì vụ việc xảy ra khá lâu nhưng cơ quan chức năng chưa thể kết luận ai sai phạm để xử lý nên khiếu nại như đã nêu…

Xử lý giám đốc điện lực vì thiếu trách nhiệm Theo tôi, khi tiếp nhận lưới điện hạ thế từ HTX, đơn vị điện lực đã phát hiện đường dây truyền thanh mắc chung trụ tải điện hạ áp. Nơi đây không có biện pháp kiểm tra, yêu cầu chủ sở hữu dây truyền thanh di dời hoặc điều chỉnh… là sai phạm. Đồng thời, từ thời điểm tiếp nhận, Điện lực Phú Hòa là chủ sở hữu lưới điện hạ áp. Việc đổ lỗi hệ thống lưới điện hạ áp là tài sản của HTX, điện lực chỉ tạm mượn là không chấp nhận được. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ đã thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý, vận hành không đảm bảo an toàn, gây hậu quả nghiêm trọng thì phải bị xem xét xử lý. Luật sư NGUYỄN THANH VĂN, Đoàn Luật sư TP.HCM

