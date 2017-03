Diễn tập chữa cháy khu phân phối khí Cà Mau

(PL)- Sáng 24-6, tại Trung tâm Phân phối khí Cà Mau (xã Khánh An, huyện U Minh) đã diễn ra cuộc diễn tập chữa cháy do Bộ Công an phối hợp với Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam tổ chức (ảnh).

Cuộc diễn tập diễn ra trong khoảng 1 giờ đồng hồ với sự tham gia của 23 lực lượng, gần 240 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Cà Mau và các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang. Tình huống giả định là một chiếc xe cuốc trong lúc thi công công trình gần đường ống dẫn khí đã bị lún. Gàu của chiếc xe này va chạm vào ống dẫn khí gây thủng ống và bốc cháy. Cuộc diễn tập đã thành công như kế hoạch. TRẦN VŨ