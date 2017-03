Diễn tập chữa cháy trong Hầm Hải Vân, chiều 10/5. Ảnh: VGP/Hoàng Lê



Theo Hoàng Lê (Chinhphu.vn)



Theo tình huống giả định, vào lúc 14 giờ có một xe tải trọng tải 9 tấn lưu thông từ hướng Bắc vào Nam, khi đến Km4+510, trong Hầm đường bộ Hải Vân, thì bị gãy cầu sau, xe bị lật, nhiên liệu tràn ra ngoài gây cháy, có khói và tỏa nhiệt thấp; lái xe, phụ xe và chủ xe bị thương; giao thông tắc nghẽn. Có 145 người hiện đang ở trong hầm thời điểm xảy ra tai nạn.Sau khi màn hình camera giám sát và thiết bị cảm ứng đặt trong hầm phát tín hiệu báo động khẩn cấp, các lực lượng chia làm 4 mũi tiếp cận hiện trường. Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) Thừa Thiên-Huế ở phía Bắc và Cảnh sát PCCC Đà Nẵng ở phía Nam hầm Hải Vân huy động xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường theo đường hầm phụ, dùng vòi phun bọt hòa không khí dập tắt đám cháy do xăng dầu tràn ra ngoài, đồng thời khai thác nguồn nước tại chỗ để đảm bảo lửa được dập tắt hoàn toàn.Lực lượng y tế theo xe cứu thương đi đường hầm phụ qua đường băng ngang số 7 tiếp cận hiện trường, sơ cứu các nạn nhân bị thương, ngất xỉu rồi đưa lên xe cứu thương chạy ra cửa phía Bắc sơ cứu tại chỗ, sau đó chuyển lên các bệnh viện chữa trị. Cảnh sát giao thông và các bộ phận liên quan phối hợp phân luồng, xử lý ùn tắc trong và ngoài hầm, đảm bảo trật an toàn giao thông.Đám cháy nhanh chóng được dập tắt trong thời gian 11 phút, công tác cứu hộ và xử lí các sự cố và thông xe hoàn tất trong thời gian 42 phút.Tình huống cháy cấp độ 3A đã xảy ra thực tế nhiều lần kể từ khi Hầm đường bộ Hải Vân đi vào hoạt động. Công tác diễn tập, tập huấn thường xuyên được tổ chức nhằm góp phần nâng cao khả năng xử lí tình huống, tính chủ động của lực lượng cứu hộ tại chỗ, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của lực lượng liên quan, thiết thực hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt.