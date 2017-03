Diễn tập đối phó khủng bố tại sân bay Tân Sơn Nhất

Lực lượng diễn tập gồm hơn 200 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy, quân sự, công an, y tế của Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty quản lý bay Việt Nam, Công ty quản lý bay miền Nam, Cục chống khủng bố (cơ quan phía Nam, Bộ Công an). Cuộc diễn tập diễn ra tại Trung tâm kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh (ACC HCM).



Tình huống giả định trong cuộc diễn tập là một nhóm can thiệp bất hợp pháp, trang bị vũ khí, chất nổ đã khống chế con tin và chiếm giữ Trung tâm ACC HCM, nhóm này đòi cơ quan chức năng phải tha người và nộp số tiền 500.000USD.



Với các biện pháp nghiệp vụ phối hợp, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường và nhanh chóng vô hiệu hóa chất nổ, khống chế nhóm can thiệp bất hợp pháp, giải thoát an toàn cho con tin.



Cuộc diễn tập đã diễn ra thành công tốt đẹp, giúp cho các lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá các kỹ năng, tác chiến, sử dụng các thiết bị chuyên dụng.



Trong đợt diễn tập lần này, trao đổi với phóng viên, Đại tá Lê Tấn Bửu, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng phòng cháy chữa cháy tập trung vào diễn tập tình huống ngăn chặn cháy nổ và kịp thời cứu hộ tại sân bay trong phương án về xử lý tình huống đối phương có hành vi can thiệp bất hợp pháp./.







Theo Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)