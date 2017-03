Diễn tập ứng phó với tình huống khẩn nguy hàng không

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, đã về dự và chỉ đạo cuộc diễn tập. Đại diện 20 tỉnh, thành phố, huyện đảo có sân bay cũng được mời dự khán cuộc diễn tập.

Tại cuộc diễn tập, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh tình hình an ninh hàng không dân dụng trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, hiện tượng không tặc, khủng bố quốc tế can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng diễn ra ở nhiều quốc gia là mối đe dọa nghiêm trọng tới an ninh, hòa bình thế giới. Cuộc diễn tập lần này là dịp để chúng ta tiếp cận với các tình huống, là cơ hội để xây dựng nhiều biện pháp xử lý tình huống trong thời gian tới.

ĐỨC HUY