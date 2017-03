“Diễn” trước vành móng ngựa

Tòa phải nghiêm khắc “ Một khi kết quả giám định khoa học hình sự đã kết luận họ không bị tâm thần, câm, điếc… như họ thể hiện thì tòa cứ căng theo pháp luật mà xử, không việc gì phải nhân nhượng, mất nhiều thời gian với bị cáo. Bởi khi ấy kết quả giám định là căn cứ chứng minh bị cáo giả dạng để lừa dối tòa và tòa phải dựa vào đó để tuyên án. Nếu tòa không quyết đoán và nghiêm khắc thì những chiêu đối phó này sẽ ngày càng nhiều và tinh vi hơn. ” Thẩm phán NGUYỄN THỊ HỒNG, Phó Chánh án TAND huyện Phước Long, Bình Phước Khôn khéo dùng chiêu để… “bắt giò” “Chẳng hạn có lần tôi xử một vụ bị cáo có biểu hiện giả tâm thần, phía gia đình và luật sư liên tục yêu cầu hoãn xử để giám định tâm thần. Thế là tôi không thẩm vấn nữa mà gọi lên động viên mấy câu rồi hỏi hồi nhỏ bị cáo học có giỏi không, nhiều giấy khen không. Bị cáo này bị đánh lừa nên liệt kê vanh vách những thành tích của mình y chang lý lịch trong hồ sơ gia đình nộp để hưởng tình tiết giảm nhẹ. Lát sau tôi nghiêm giọng và “bắt bài” lật tẩy trò giả ngớ ngẩn. Bị cáo này chỉ biết cúi đầu xin tòa giảm án chứ không còn quanh co trốn tội nữa." Thẩm phán PHẠM CÔNG HÙNG, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM Giáo dục tâm lý bị can “Theo tôi, hiện nay công tác giáo dục tâm lý cho các bị can trong quá trình tạm giam của chúng ta còn đang bỏ ngỏ, chỉ khi đã thành án thì họ mới được đưa vào khuôn khổ. Trong khi chính thời gian bị tạm giam (có những vụ án kéo dài hàng chục năm) để lấy lời khai là lúc họ căng thẳng nhất, dễ bị ức chế và phát sinh khủng hoảng tâm lý nhất. Lúc này họ cần được động viên về tâm lý để kêu gọi sự phục thiện và thành khẩn. Nên chăng chúng ta nên nghiên cứu, thay đổi quy định trong lúc bị can tạm giam, chẳng hạn cho người nhà, luật sư tiếp xúc nhiều hơn để động viên họ. Chúng ta nên “phòng bệnh” trước chứ như hiện nay là cứ chờ “phát bệnh” rồi mới tìm cách chữa thì tôi e rằng hơi muộn. ” Luật sư LƯU VĂN TÁM, Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu