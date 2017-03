Điện vẫn “căng” trong mùa khô năm nay

Theo Bộ Công Thương, trong năm 2010 sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 100,1 tỉ kWh, tăng 15,1% so với năm 2009. Năm 2011, dự báo tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện của hệ thống điện quốc gia tiếp tục ở mức cao, khoảng 16%-17%. Do năm 2010 tình hình khô cạn diễn ra nghiêm trọng nên thời điểm cuối tháng 1-2011, mực nước các hồ thủy điện lớn ở mức rất thấp so với cùng kỳ nhiều năm. Ngoài ra, một số nhà máy nhiệt điện tại miền Bắc vẫn chưa vận hành ổn định nên hệ thống điện quốc gia có nguy cơ thiếu điện vào các tháng mùa khô 2011. Việc Nhà máy Điện Phú Mỹ 3 (720 MW) gặp sự cố vào ngày 23-1, thời gian khắc phục lên đến ba tháng càng làm tăng nguy cơ thiếu điện trong các tháng mùa khô năm 2011.

Để việc cắt giảm điện tại các địa phương được công bằng, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp các đơn vị điện lực lập kế hoạch cung cấp điện hằng tháng trong mùa khô ngay từ giữa tháng 2-2011. Kế hoạch cắt giảm điện phải được xây dựng theo nguyên tắc ưu tiên cung cấp điện cho các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng diễn ra tại địa phương. Việc cắt điện phải được thực hiện luân phiên, không cắt điện kéo dài đối với một khu vực…

VĂN THUẬT