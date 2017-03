Diệt mối để bảo vệ phố cổ Hội An

Theo đó, tổng mức đầu tư cho việc diệt mối là gần 15 tỉ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2012. Mục đích của dự án là để xử lý, ngăn chặn sự tấn công phá hoại của côn trùng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích của khu phố cổ.

Trước đó tỉnh cũng đã quyết định giao toàn bộ diện tích đất 9.123 m2 cho TP Hội An sử dụng để thực hiện dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích Nhà lao Hội An, địa điểm tại phường Sơn Phong, TP Hội An.

LÊ PHI