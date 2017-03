Điều chỉnh tăng 8% lương hưu từ 1-8

Theo đó, quyết định điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng với các nhóm đối tượng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1-1-2015 đến trước ngày 1-5-2016.

Những người có mức lương hưu từ 1,75 triệu đồng/người/tháng trở xuống sẽ được tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng. Tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ 1,85 triệu đồng/người/tháng trở xuống…

Những đối tượng được hưởng chính sách trên gồm: Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng; cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn; giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1-1-1995 có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở…

Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết Bộ LĐ-TB&XH sẽ sớm có thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 55 liên quan đến việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp cho các đối tượng. Hiện thông tư đã được gửi đến các bộ, ngành để lấy ý kiến. Dự kiến sau một tuần nhận được ý kiến các bộ, ngành thì thông tư sẽ được ban hành.