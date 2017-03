Điều động giám đốc công an hai tỉnh Bình Định và Phú Yên

Ngày 15-3, tại TP Tuy Hòa (Phú Yên), Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố, trao quyết định của bộ trưởng Bộ Công an điều động Thiếu tướng Phan Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đảm nhiệm chức giám đốc Công an tỉnh Phú Yên.



Thiếu tướng Phan Văn Thanh

Thượng tướng Bùi Quang Bền cũng công bố, trao quyết định của bộ trưởng Bộ Công an điều động Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đảm nhận chức giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Như vậy, giám đốc công an hai tỉnh Bình Định và Phú Yên đã hoán đổi vị trí công tác.



Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên

Thiếu tướng Phan Văn Thanh, 56 tuổi, quê ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, có trình độ thạc sĩ luật. Thiếu tướng Bá Nhiên, 55 tuổi, quê ở xã Hòa Bình, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), có trình độ thạc sĩ luật.