Điều động ông Nguyễn Đình Thế làm Tổng giám đốc PVC

Ngày 4-10, PVC đã tổ chức lễ công bố quyết định điều động ông Nguyễn Đình Thế - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) giữ chức vụ Tổng giám đốc PVC từ ngày 29-9.





Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Ngọc Thắng, Chủ tịch HĐQT PVC cho rằng với những kinh nghiệm dày dạn trong quá trình công tác, ông Nguyễn Đình Thế sẽ cùng với đội ngũ lãnh đạo của PVC chèo lái con thuyền PVC vượt qua sóng gió.



Ông Nguyễn Đình Thế (trái) nhận nhiệm vụ Tổng giám đốc PVC.

Trước đó, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại PVC, ngày 29-9, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Bùi Mạnh Hiển, chánh Văn phòng PVC và Nguyễn Đức Hưng, nguyên trưởng Phòng Tài chính-kế toán Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc PVC. Công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Anh Minh - tổng giám đốc PVC.



PVC cho biết đây là vụ việc liên quan đến giai đoạn trước, PVC đã và đang phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, đồng thời bố trí cán bộ thay thế để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổng công ty. Tổng công ty sẽ chủ động có thông tin cụ thể tới các cơ quan báo chí, các cổ đông khi có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng.