Điều động phó Công an quận 8 về làm phó Công an huyện Bình Chánh​

Chiều 25-4, Đại tá Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đã dẫn đoàn công tác đến công bố các quyết định có liên quan nhân sự tại Công an huyện Bình Chánh.



Đại tá Trần Đức Tài đã có mặt tại Huyện ủy huyện Bình Chánh và Công an huyện Bình Chánh, công bố quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Đại tá Nguyễn Văn Quý. Đồng thời ông Tài công bố quyết định điều động Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng Công an quận 8, về giữ chức phó trưởng Công an huyện Bình Chánh, đồng thời phụ trách công tác của cơ quan CSĐT thay ông Quý.

Các quyết định này đã được Ban Giám đốc Công an TPHCM họp với Bộ Công an vào sáng 25-4 và thống nhất nhân sự như nói trên.

Riêng sai phạm của Đại tá Nguyễn Văn Quý liên quan đến các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Nguyễn Văn Tấn chủ quán cà phê Xin Chào, hiện đang được Tổng cục Chính trị Bộ Công an quyết định. Và quyết định xử lý kỷ luật này sẽ được công bố trong thời gian sớm.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP.HCM cũng công bố quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ công an khác thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ Công an Bình Chánh, là ông Nguyễn Hoàng Tuân đội phó.