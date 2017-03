Điều khiển xe máy không bằng lái gây tai nạn bị phạt hai năm tù

Bị cáo Hớn tại phiên tòa xét xử.



Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 12-5-2013, Trần Văn Hớn không có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe máy 93H4-2561 lưu thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa, hướng ngã tư Hóa An đi ngã tư Chợ Đồn. Khi chạy đến đoạn thuộc ấp Đồng Nai, xã Hóa An, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) thì gặp xe máy 60L2-4218 do chị Mai Thị Thu Hoài điều khiển chở theo chị Ngô Thị Thái (quê huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) và cháu Ngô Thị Phương Thảo (6 tháng tuổi) đang chạy cùng chiều phía trước.

Do vượt không đảm bảo an toàn nên xe của Hớn đã đụng vào xe chị Hoài. Hậu quả khiến chị Thái bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Còn chị Hoài và cháu Thảo chỉ bị thương tích nhẹ. Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai đã giám định và kết luận chị Thái bị chấn thương sọ não, tỷ lệ thương tật 31%.