Điều kiện hạ cánh ở sân Cam Ranh rất ngặt

Vụ máy bay HVN1344 của Vietnam Airlines (VNA) phải quay lại sân bay Tân Sơn Nhất sau hai lần hạ cánh không thành công xuống sân bay Cam Ranh, được cho là có nguyên do từ việc tổ bay chưa được cấp chứng chỉ huấn luyện ILS (Instrument Landing System - hệ thống chính xác đường cất/hạ cánh), tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Liệu có bắt buộc tổ bay phải có chứng chỉ ILS thì mới được hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu? VNA có dự liệu được vấn đề này khi cử tổ bay đến Cam Ranh trong điều kiện thời tiết không tốt?

Vì sao nghiêm ngặt?

Trao đổi với chúng tôi, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết trước đây sân bay Cam Ranh chỉ có một đầu cất/hạ cánh là 20 nhưng sau đó sân bay này được tăng cường năng lực cất/hạ cánh đầu 02 bằng việc lắp thêm hệ thống chính xác đường cất/hạ cánh.

Theo ông Thanh, do thời tiết của Cam Ranh vào ngày 13-12 không thuận lợi, gió lớn nên máy bay phải sử dụng đầu cất/hạ cánh 02 để hạ cánh. Nhưng nếu dùng hai phương thức hạ cánh sử dụng thiết bị (VOR/DME hoặc ILS) cho đầu đường cất/hạ cánh 02 đều yêu cầu tổ lái phải được huấn luyện theo chương trình huấn luyện riêng và phải được phê chuẩn của Cục Hàng không Việt Nam trước khi thực hiện.



Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh trong thời tiết tốt. Ảnh: Đức Thanh

Ông Thanh cho biết thường các sân bay khác chỉ cần có chứng chỉ được huấn luyện hạ cánh theo phương thức tiếp cận ILS là hạ cánh được khi sân bay có hệ thống ILS. Nhưng do sân bay Cam Ranh đầu 02 của đường cất/hạ cánh có núi cao đến 1.000 m nên cần phải có quy định nghiêm ngặt như trên.

Ông Thanh cũng khẳng định không thể cấm các chuyến bay đến Cam Ranh nếu như tổ lái chưa được huấn luyện và Cục Hàng không cấp chứng chỉ. Vì sân bay này có thể hạ cánh bình thường bằng phương thức VOR/DME hoặc ILS ở đầu 20 và hạ cánh bằng mắt ở đầu 02 khi tầm nhìn tốt. Tuy nhiên, vào thời điểm trên, đầu 02 không có tầm nhìn tốt nên không thể hạ cánh. “Trước đây, đối với những trường hợp thời tiết xấu như hôm 13-12 thì 100% máy bay đều phải quay về nhưng nay có thêm phương thức hạ cánh ILS nữa thì các hãng hàng không có thêm sự lựa chọn hạ cánh. Nếu không đủ các điều kiện trên thì không được hạ cánh và phải quay về để đảm bảo an toàn…” - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh cho biết.

Thời tiết Cam Ranh rất phức tạp

Theo một chuyên gia hàng không, hệ thống trợ giúp hạ cánh ILS cung cấp thông tin định hướng dẫn đường chính xác cho quá trình hạ cánh của máy bay xuống đường băng một cách an toàn ngay cả khi thời tiết rất xấu. Theo chuyên gia này, thời tiết ở sân bay Cam Ranh trong thời điểm chuyến bay HVN1344 của VNA đến là rất phức tạp. Cụ thể, khi máy bay đến Cam Ranh thì thời tiết rất xấu nên máy bay phải bay vào khu vực chờ. Trong thời gian chờ thì có hai thời điểm kiểm soát không lưu thông báo với tổ bay là thời tiết đã tốt lên và máy bay có thể hạ cánh. Vì thế tổ bay đã quyết định rời khỏi khu vực chờ và tiếp cận để hạ cánh. Tuy nhiên, trong thời gian tổ bay rời khu vực chờ thì thời tiết lại xấu đi đột ngột nên cả hai lần tiếp cận của tổ bay đều không thành công. Sau đó, chuyến bay đã đổi hướng về TP.HCM và đã hạ cánh an toàn. “Tổ bay hành động như vậy là hoàn toàn chính xác vì đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách. Cơ trưởng và cơ phó của chuyến bay HVN1344 phải là những phi công giàu kinh nghiệm mới xử lý như thế” - vị này cho hay.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện VNA cho biết trước mỗi chuyến bay hãng và các đơn vị liên quan đều có dự báo về thời tiết. Tuy nhiên, thời tiết ở sân bay Cam Ranh ngày 13-12 rất phức tạp.

Vietnam Airlines khẳng định chuyến bay và tổ bay đủ tiêu chuẩn khai thác theo quy định của nhà chức trách, là những phi công có kinh nghiệm và đã được huấn luyện đúng quy trình với các bài bay phức tạp hay trong điều kiện thời tiết bất thường. VNA cho rằng tổ bay đã thực hiện quy trình bay hoàn toàn bình thường, chính xác và không vi phạm.