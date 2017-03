Điều tra chất lượng cầu treo bị sập

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu và phòng, chống thảm họa TP.HCM: “Một khi ngã từ trên cao xuống khu vực có nhiều đá, sỏi như vụ đứt cầu treo ở xã Sơn Bình (huyện Tam Đường, Lai Châu) thì nạn nhân dễ bị chấn thương cột sống, chấn thương sọ não, gãy tay chân, chảy máu... Nếu sơ cứu trễ hoặc sơ cứu không đúng cách thì nạn nhân rất dễ tử vong, nhất là nạn nhân bị chấn thương cột sống. Thực tế cho thấy khi xảy ra tai nạn mọi người đều hoảng hốt. Không ít người ôm, bế, xốc, cõng nạn nhân, nhất là người quen khiến nạn nhân dễ tử vong. Điều cần lưu ý là bệnh nhân chấn thương cột sống sẽ tử vong ngay do cơ quan tủy bị đứt nếu không được cố định, giữ thẳng người. Do vậy, tuyệt đối không được cõng, bế, xốc... mà phải sử dụng cáng hoặc miếng ván thẳng. Trong trường hợp không có hai dụng cụ trên thì sử dụng bốn người đứng xen kẽ để nâng nạn nhân và chuyển tới bệnh viện. Mỗi bên nạn nhân có hai người, người bên này đứng ngang đầu nạn nhân thì người bên kia đứng ngang ngực bệnh nhân. Người bên này đứng ngang hông nạn nhân thì người bên kia đứng ngang hai chân bệnh nhân và cùng lúc bế nạn nhân lên. Tuy nhiên, mức độ cố định nạn nhân bằng phương pháp này không cao nên thiếu an toàn. TRẦN NGỌC