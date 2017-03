Điều tra đối tượng dùng 11 kg thuốc nổ để phá đá ngay sát khu dân cư

(PLO)- Ngày 11-7, theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, Cơ quan An ninh Điều tra (PA92) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt giữ và khám xét nơi ở của nghi can Nguyễn Văn Thắng (40 tuổi, Tân Thành) để điều tra về hành vi mua và sử dụng trái phép vật liệu nổ.