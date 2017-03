Điều tra hàng loạt ruộng mía bị cháy bất thường

Ngày 18-12, ông Yên Văn Hảo, Trưởng Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai), cho biết cơ quan này đang điều tra nguyên nhân các vụ cháy mía ở địa phương. Cùng ngày, ông Vũ Quang Khuyến, Trưởng Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai), cũng xác nhận cơ quan này đang điều tra các vụ cháy mía tương tự trên địa bàn.

Theo đại diện Công ty CP Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai, hiện trên địa bàn huyện Phú Thiện và thị xã Ayun Pa đã xảy ra gần 20 vụ cháy ruộng mía với tổng diện tích thiệt hại hơn 20 ha. Tính chung từ đầu niên vụ sản xuất đến nay, tại các địa phương trên đã xảy ra hơn 70 vụ cháy ruộng mía, thiêu rụi trên 80 ha mía, gây thiệt hại hơn 4 tỉ đồng. Hầu hết diện tích mía bị cháy đều thuộc vùng nguyên liệu của công ty, do công ty ứng vốn hoặc cung cấp mía giống, phân bón để nông dân đầu tư, sản xuất. Đại diện UBND xã Chư Jú cho biết bình quân mỗi hecta mía cháy, nông dân bị thiệt hại gần 30 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó phòng Kinh tế thị xã Ayun Pa, cho biết: “Có nghi vấn là một số người tranh giành mua bán mía đã tổ chức cho kẻ xấu đốt mía, cố tình phá hoại nhằm tạo hoang mang trong người dân, gây sức ép buộc Nhà máy đường Ayun Pa phải ưu tiên mua mía bị cháy trước để giảm thiệt hại cho dân; để người dân phá bỏ hợp đồng với nhà máy này rồi bán mía cho các thương lái cung ứng cho nhà máy đường ngoài tỉnh”.

Theo Phòng Kinh tế thị xã Ayun Pa, hiện giá mía do các thương lái mua đưa ra ngoài tỉnh Gia Lai thấp hơn 20% so với giá mua của Nhà máy đường Ayun Pa. Khi bán mía ra ngoài tỉnh, bình quân người trồng mía bị lỗ 200.000 đồng/tấn. Tuy nhiên, do Nhà máy đường Ayun Pa tiêu thụ chậm khiến mía bị mất chữ đường nên nông dân vẫn chấp nhận bán lỗ cho các thương lái. Hiện mỗi ngày tại huyện Phú Thiện và thị xã Ayun Pa có gần 40 xe tải chở mía bán cho nhà máy đường ở Phú Yên.

TẤN LỘC