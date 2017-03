Điều tra hiện tượng trù dập người tố cáo 'thiếu tá rơi súng'

Đại tá Phạm Minh Thắng hứa sẽ xem xét chấn chỉnh sự việc.

Chiều 1/12, cuộc họp giao ban báo chí định kỳ tại UBND tỉnh Đắk Lắk có nội dung người phát ngôn của Công an tỉnh cung cấp thông tin tiến trình xử lý vụ “Thiếu tá rơi súng” xảy ra ở huyện Cư Kuin.

Đại tá Phạm Minh Thắng - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Sau khi nhận đơn thư của công dân và thông tin phản ánh từ báo chí về các dấu hiệu sai phạm của một số cán bộ sĩ đang công tác tại Công an huyện Cư Kuin, từ ngày 16/11, Giám đốc Công an tỉnh đã giao nhiệm vụ cho 2 phòng Thanh tra, Tổ chức Cán bộ lập tổ công tác xác minh.

Ngày 27/11, đại tá Nguyễn Bường - Trưởng Công an huyện Cư Kuin ký quyết định số 44 tạm đình chỉ công tác Thiếu tá Võ Ngọc Quang thời hạn 20 ngày để phục vụ công tác xác minh làm rõ vụ việc. Quan điểm là xử lý đúng quy trình, nguyên tắc, đúng người, đúng tội, không bao che nếu kết quả xác minh cho thấy nội dung tố cáo đúng.

Tại cuộc họp, đại diện báo Tiền Phong có ý kiến về cách hành xử bất thường của công an huyện Cư Kuin, diễn ra mấy ngày qua đối với gia đình bà Nguyễn Thị Nga, thường trú ở buôn Phốc, xã Ea B’hok, huyện Cư Kuin, một trong những người công khai tố cáo hành vi sai phạm của thiếu tá Quang.

Theo các nguồn tin của báo Tiền Phong, từ 22h30 thứ sáu ngày 28/11 cho đến thời điểm diễn ra họp báo này, công an huyện vẫn tập trung hàng chục người liên tục gần 3 ngày đêm tại nhà bà Nga với nhiều lý do không rõ ràng, bất nhất, khiến cả gia đình bà Nga hoảng.

Cuối buổi chiều 29/11, khi vợ chồng bà Nga rời khỏi nhà, công an huyện lại điều xe tải tới tự bốc hết 18 thanh gỗ bời lời trước sân chở đi mà không để lại văn bản nào.

Ngày 30/11, công an huyện lại yêu cầu tịch thu xe ben chở đất của nhà bà Nga, bảo để về điều tra xem xe này gây tai nạn giao thông hay chở gỗ lậu.

Gia đình bà Nga không đồng ý, công an huyện lấy băng keo dán niêm phong 2 cánh cửa xe, yêu cầu không được sử dụng xe, mà không nêu rõ vì lý do gì.

Dù công dân tố cáo đúng hay sai, nhà chức trách cũng phải hành xử minh bạch, đúng pháp luật, không để dư luận cho rằng có hiện tượng trù dập, đe dọa, trả thù người tố cáo .

Đại tá Phạm Minh Thắng, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, hứa sẽ kiểm tra, xem xét sự việc thấu đáo, yêu cầu Công an huyện làm việc đúng nguyên tắc, quy trình, kịp thời chấn chỉnh xử lý với những cán bộ cố tình làm trái.