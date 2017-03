Điều tra lại vụ thẩm phán "chạy án" được tuyên vô tội

Hôm nay, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Lâm Đồng, tuyên hủy toàn bộ bản án của TAND cùng cấp để xét xử lại đối với Nguyễn Thanh Hải (48 tuổi - nguyên thẩm phán của tòa này) và Lưu Đình Nghĩa (42 tuổi - nguyên luật sư đoàn Lâm Đồng) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Trước đó, phát biểu quan điểm tại tòa, VKSND Tối cao cho rằng, cấp sơ thẩm đã không xem xét đầy đủ các tình tiết chứng cứ của vụ án như: biên bản phạm pháp quả tang, lời khai của bị hại, lời khai nhân chứng, biên bản đối chất, tang vật vụ án... Mà chỉ dựa vào lời chối tội của Hải và Nghĩa, cho rằng hành vi của các bị cáo tuy có gian dối và sau đó chiếm đoạt 13 triệu đồng của người bị hại chỉ là "vi phạm đạo đức nghề nghiệp, chỉ cần xử lý hành chính".



Mặt khác, tuy TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên các bị cáo không phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng lại không tuyên khôi phục danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo mà chỉ giải quyết vật chứng của vụ án. Theo Viện, toàn bộ quyết định của TAND tỉnh Lâm Đồng là vi phạm pháp luật và đề nghị HĐXX tuyên hủy toàn bộ bản án.



Theo nội dụng vụ án, chiều 12/2/2007, qua tin báo của một đương sự, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt một vụ “nhận tiền chạy án” tại quán cà phê. Khám người, công an thu giữ trong túi quần của luật sư Nghĩa một bọc tiền 4 triệu đồng, trong túi áo khoác của thẩm phán Hải hai bọc tiền 9 triệu đồng. Công an lập biên bản phạm tội quả tang và bắt giam hai người.Trong lần xử sơ thẩm đầu tiên vào năm 2008, TAND tỉnh Lâm Đồng phạt ông Hải 12 tháng tù, ông Nghĩa 18 tháng tù. Tuy nhiên, bản án này sau đó đã bị Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM hủy để điều tra, xét xử lại vì có hàng loạt các tình tiết vụ án chưa được làm rõ.



Trong phiên sơ thẩm lần hai vừa qua (30/9/2009), TAND tỉnh Lâm Đồng nhận định không có chứng cứ xác định ông Hải nhận tiền "chạy án" nên không phạm tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn...", còn ông Nghĩa cũng được tuyên không phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".Ngay sau đó, do không đồng ý với bản án này, VKSND tỉnh Lâm Đồng đã kháng nghị, yêu cầu cấp phúc thẩm tuyên hủy bản án để điều tra xét xử lại.





Theo Vũ Mai (VNE)