Điều tra sơ sài, tòa chưa thể kết tội

Ngày 27-7, TAND huyện Hóc Môn (TP.HCM) xét xử vụ án cướp giật tài sản đối với bị cáo Lê Tấn Tài. Tuy nhiên, tòa phải hoãn tuyên vì luật sư bào chữa đã chỉ ra một số tình tiết chưa được điều tra chặt chẽ...

Giúp bắt cướp?

Theo hồ sơ, trưa 14-2, bà Nguyễn Thị Đáng đang băng qua đường thì bị Tài phóng xe đến giật sợi dây chuyền. Bà Đáng vội túm cổ áo Tài giật mạnh khiến Tài ngã nhào. Nhiều người đã chạy đến hỗ trợ bắt Tài giao công an.

Tài khai mình chỉ là người phát hiện và đuổi theo hai thanh niên giật dây chuyền của bà Đáng. Vì húc vào phía sau xe của hai tên cướp, Tài bị ngã rồi lại bị người dân bắt nhầm giao cơ quan chức năng.

Ngược lại, nạn nhân và những người làm chứng đều khẳng định Tài đã ra tay cướp giật. Nạn nhân còn bảo dây chuyền bị cướp là 1,7 chỉ vàng 18K, có giá trị hơn 4,5 triệu đồng...

Sau đó Tài bị khởi tố, truy tố về tội cướp giật.

Nhiều mâu thuẫn

Trong phiên xử vừa qua, luật sư bào chữa cho bị cáo Tài nêu ra các mâu thuẫn. Thứ nhất, biên bản ghi nhận tại hiện trường do Công an xã Thới Tam Thôn lập không hề nói đến tang vật là sợi dây chuyền. Tuy nhiên, sau đó công an xã lại lập biên bản bắt người phạm tội quả tang ghi nhận tại hiện trường công an thu giữ một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng. Chiều cùng ngày, công an xã lại lập một biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu là một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng dài khoảng 35 cm do người bị hại giao nộp...

“Như vậy, tại sao hồ sơ thể hiện lúc thì tang vật thu được do bắt quả tang, lúc lại do người bị hại giao nộp. Chưa kể sợi dây chuyền dài khoảng 35 cm thì không thể đeo vừa cổ một người bình thường, nếu đeo được thì người đó sẽ không thể thở...” - luật sư đặt dấu hỏi.

Tiếp nữa, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định sợi dây chuyền trên nhưng chỉ yêu cầu định giá chứ không yêu cầu giám định dây chuyền trên có phải là vàng hay không. Điều lạ hơn nữa là hồ sơ thể hiện cơ quan điều tra không gửi mẫu vật và cơ quan giám định chỉ định giá theo phiếu kê khai của người bị hại và xác định dây chuyền trị giá hơn 4,5 triệu đồng. Theo luật sư, việc giám định như trên là không khách quan.

Chưa kể, bị cáo khai húc vào xe hai tên cướp bị ngã nhưng cơ quan điều tra cũng không trưng cầu giám định thiệt hại xe của Tài hay thu thập các chứng cứ khác để xác định có việc này hay không... Nếu đúng là Tài giúp người thì không thể quy kết Tài phạm tội.

Sau đó, luật sư đề nghị nếu không đủ chứng cứ kết tội thì phải tuyên bị cáo vô tội vì nền tố tụng tiến bộ.

Cuối phiên tòa, HĐXX quyết định hoãn tuyên án vì phải nghiên cứu kỹ phần bào chữa của luật sư...

Làm chưa đúng thủ tục Giám định và định giá là hoàn toàn khác nhau. Trong trường hợp này, trưng cầu giám định là nhằm xác định sợi dây chuyền bị cướp giật bằng kim loại màu vàng có phải là vàng hay không. Sau đó mới nhờ đến hội đồng định giá giá trị của dây chuyền. Ở đây, cơ quan điều tra tự mặc định sợi dây chuyền là vàng 18K hơn 1,7 chỉ là chưa khách quan và chưa đúng thủ tục mà pháp luật quy định. Luật sư PHẠM VĂN VUI, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước

