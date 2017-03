Điều tra sơ sài, tòa vẫn kết án

TAND tỉnh Cà Mau vừa tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ Trần Văn Dũng bị truy tố tội cố ý gây thương tích. Theo HĐXX, quá trình điều tra còn sơ sài, chưa làm rõ những tình tiết mâu thuẫn, chưa đủ căn cứ cho rằng bị cáo phạm tội nhưng tòa án cấp sơ thẩm vẫn kết tội là không thể chấp nhận…

Người nhà đánh nhau

Theo hồ sơ, sáng 18-3-2010, Dũng đưa gia đình đến nhà cha mẹ vợ. Khi còn cách nhà chừng chục mét, con trai Dũng chạy vào trước rồi không hiểu sao lại gây gổ với ông ngoại. Thấy con bị đánh, Dũng đến can thiệp nên cũng bị cha vợ đạp cho một cái. Liền đó, nhiều người phía nhà vợ Dũng ùa ra cự cãi. Trong lúc tức giận, Dũng đã dùng một khúc cây (không xác định được cây gì) đánh một người ngã quỵ xuống đất, chảy máu mũi. Kết luận giám định thể hiện nạn nhân bị gãy xương mũi… thương tật là 13,6%. Dũng bị khởi tố, truy tố về tội cố ý gây thương tích.

Suốt quá trình điều tra và tại phiên sơ thẩm, Dũng một mực kêu oan. Tuy nhiên, trên cơ sở lời khai của nạn nhân và một số nhân chứng, ngày 20-9, TAND huyện Đầm Dơi nhận định việc truy tố là chính xác nên tuyên phạt Dũng một năm tù, bồi thường cho nạn nhân gần 8 triệu đồng.

Bỏ qua quá nhiều mâu thuẫn

Tại phiên phúc thẩm mới đây, TAND tỉnh Cà Mau nhận định quá trình điều tra, thu thập chứng cứ của cấp sơ thẩm chưa đầy đủ và còn nhiều sai sót. Chứng cứ tại hồ sơ cùng kết quả thẩm vấn tại phiên xử chưa đủ căn cứ xác định Dũng gây án.

Cụ thể, hiện trường không thể hiện vị trí Dũng đứng ở đâu trước khi tấn công nạn nhân. Nạn nhân lúc thì khai bị chị vợ Dũng ném đất vào mũi, lúc nói Dũng; khi thì xác nhận hung khí Dũng dùng là cây sắt, khi nói không biết. Án sơ thẩm dựa vào lời khai của các nhân chứng là hàng xóm, chị của nạn nhân và em vợ của bị cáo để xác định hành vi của Dũng trong khi những lời khai này luôn thay đổi. Hai nhân chứng là hàng xóm khai nhận chứng kiến toàn bộ vụ việc nhưng lại không khớp với lời khai của nạn nhân và những người khác về vị trí Dũng đánh người, hung khí sử dụng.

Cũng theo HĐXX, ngay sau sự việc, Dũng và mọi người đến trình báo công an xã. Biên bản lấy lời khai ban đầu thể hiện không nhìn rõ ai đánh ai. Thế nhưng mãi một năm sau công an xã mới ký xác nhận, thành phần tham gia ghi trong biên bản thì chỉ có một người ký tên. Tiếp đó, cơ quan điều tra cũng không xác minh làm rõ lý do vì sao không thu thập được hung khí gây án. Hồ sơ thể hiện giấy xác nhận của công an xã với nội dung không thu giữ được hung khí nhưng được lập sớm hơn thời điểm xảy ra việc đánh nhau cả tiếng đồng hồ. Chị vợ của Dũng khai trên đường về vợ chồng Dũng kêu nhận tội thay nhưng cơ quan điều tra vẫn chưa chứng minh làm rõ việc này.

Một điểm chưa rõ khác là giấy chứng nhận thương tích, bệnh án, kết luận giám định pháp y, biên bản hội chuẩn đều không mô tả hay thể hiện hình dạng vết thương như thế nào và do vật gì gây ra. Cuối cùng, HĐXX cho rằng những thiếu sót này không thể khắc khục được tại phiên phúc thẩm nên cần hủy án giao về điều tra lại…

HOÀNG YẾN